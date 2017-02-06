دبي (الاتحاد)

أعلنت شركتا «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«جنرال إلكتريك» عن إنتاج نظام لتقليص انبعاثات أكاسيد النيتروجين يزن 3 أطنان، ونقله جواً إلى دبي في زمن قياسي، ما يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق هدف تقليص انبعاثات أكاسيد النيتروجين، في إطار مبادرة المسرعات الحكومية.

وتتعاون الشركتان مع وزارة التغير المناخي والبيئة تحت مظلة المسرعات الحكومية لتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى تقليص انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 10% بحلول 26 فبراير الحالي. وسيتم تركيب التكنولوجيا الجديدة، وهي عبارة عن نظام ضخ مياه على توربين «جنرال إليكتريك» من طراز GE 9B، في محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في جبل علي، وسيسهم في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين بما يعادل إزالة 160 ألف سيارة من الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه العنصر الأكبر والأساسي في تحقيق هدف برنامج المسرعات الحكومية. وتم الانتهاء من إنجاز ونقل الجهاز إلى دبي خلال 70 يوماً فقط، مقارنةً مع المعدل الصناعي البالغ 210 أيام للمشاريع المماثلة.

وتعد شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وثاني أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد هيئة كهرباء ومياه دبي، لتلبية احتياجات عمليات صهر الألمنيوم التابعة لها، وتمتلك الشركة محطتين لتوليد الكهرباء في جبل علي والطويلة.