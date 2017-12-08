«حول الإمارات للمفروشات» يحتفي باليوم الوطني

نظمت «حول الإمارات للمفروشات» مسابقة رسم للأطفال تحت عنوان «فلنرسم ألوان الوطن السعيد»، كي يعبّروا من خلال رسوماتهم عن حبّهم للوطن في اليوم الوطني.

وجرى تقسيم الأطفال المشاركين إلى فئتين عمريتين، من 6 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 15 سنة، لتكون مشاركتهم التنافسية حسب مستواهم وقدراتهم وتقاربهم في العمر.

وفاز 6 أطفال منهم بجوائز تساوي 6000 درهم، حيث أظهر جميع الأطفال المشاركين أنهم يمتلكون مواهب وقدراتٍ مميزة أتاحت لهم التعبير- بأسلوبهم الخاص- عن مفهومهم للسلام والازدهار ومحبتهم لوطنهم، من خلال أعمالٍ فنية بديعة.

كما قامت «حول الإمارات للمفروشات» بغرس شجرةٍ في المتجر، سمتها «شجرة الوعد»، حيث سجّل الحضور وعودهم بأن يساهموا في جعل دولة الإمارات وطناً طليعياً وسعيداً على الدوام، وقاموا بتعليقها على أغصان هذه الشجرة المطلية بألوان العلم الإماراتي. كذلك شهدت الأمسية تفاعلاً حياً للحضور، من خلال مشاركتهم في مسابقات جانبية أتاحت لهم الفوز بالعديد من الجوائز الممتعة.