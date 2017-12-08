مستقبل الديزل في مهب الريح في أوروبا

بدأ تمرد المستهلك ضد الديزل، الذي كان يشكل الخيار الأول في أوروبا، يكتسب زخماً في أعقاب إعلان سلطات محاربة الاحتكار مؤخراً، عن إجراء تحقيقات في اتهامات تشير لاتفاق سري بين شركات صناعة السيارات الألمانية، لاتباع طرق أسرع وأقل تكلفة لصناعة معدات خفض التلوث.

ونجم عن فضيحة انبعاثات فولكسفاجن، اجتياح مجموعة من القوى للقطاع في الوقت الحالي مصحوبة بتقنية بالغة الأهمية لصناعة السيارات في أوروبا، ما يضع مستقبل الديزل في مهب الريح.، كما حدث تحول في الرأي العام، حيث أصبح المستهلكون أكثر إدراكاً بالمخاطر الصحية للوقود.

وفي غضون ذلك، تعاني مبيعات سيارات الديزل تراجعاً واضحاً، في وقت تدرس فيه المدن حقوقها في حظر هذا النوع من السيارات، ولا يعتبر الديزل بالنسبة لشركات صناعة السيارات، بمثابة خيار آخر عفا عليه الزمن، مثله مثل ظاهرة الكاسيت ومصابيح الضباب. وأمضت فولكسفاجن ومرسيدس بنز وغيرهما، عقوداً في إقناع المشترين الأوروبيين بأن الديزل هو الخيار الأفضل ليس لرخص سعره فحسب، بل لصداقته مع البيئة أيضاً، ونجحت هذه الشركات، حيث استمر الديزل حتى وقت قريب، يشكل وقود أكثر من نصف السيارات في أوروبا، على العكس من أميركا وآسيا حيث تقدر حصته بنسبة ضئيلة.

ويدرك المزيد من الأوروبيين، أن ادعاء نظافة الديزل ليس صحيحاً تماماً. وتتميز محركات الديزل، بحرق الوقود بكفاءة أكثر من البنزين وتبعث ثاني أكسيد كربون أقل. لكنها تبعث المزيد من أكاسيد النيتروجين، التي تتسبب في أمراض الأزمة وأمراض أخرى تصيب الرئة.

وبدأت شركات صناعة السيارات، تشعر بالضغوطات في أوروبا، حيث تراجعت مبيعات سيارات الديزل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 10% في بريطانيا وبنحو 9% في ألمانيا و7% في فرنسا.