الشركات تسترد «القيمة المضافة» على تذاكر سفر الموظفين لأغراض العمل

حسام عبدالنبي (دبي)

تسترد الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، الضريبة المسددة على تذاكر سفر موظفيها بشرط أن يكون السفر لأغراض العمل، كما تستطيع استرداد الضريبة على وجبات طعام العملاء في أي من الفنادق بالدولة بشرط أن يكون ذلك لغرض العمل أيضاً، بحسب براتيك شاه، الخبير في ضريبة القيمة المضافة والشريك المقيم في شركة «دبليو تي أس دروفا كونسلتانتس».

وأكد لـ «الاتحاد» أنه على سبيل المثال، إذا استضاف موظف في شركة خاضعة للضريبة، عميلاً لتناول وجبة طعام في فندق بغرض العمل وحوّل التكلفة إلى صاحب الشركة، يمكن في هذه الحالة أن يسترد صاحب العمل نسبة ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت على تلك الوجبة من الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأوضح شاه، أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على وجبات الطعام في المطاعم بداية من العام المقبل، ما يعني زيادة في أسعار المستهلكين الأفراد، منوهاً أن تلك الزيادة ستكون هامشية بسبب الطبيعة الأساسية لضريبة القيمة المضافة والطريقة التي تعمل بها.

وتوقع شاه، أن تضفي ضريبة القيمة المضافة، تغييرات ملحوظة على طريقة العمل الحالية لشركات الضيافة والسياحة ما سيجعلها تعيد ترتيب استراتيجية سلسلة التوريد والتسويق