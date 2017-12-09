«أدنوك للتوزيع»: 2.5 درهم سعر الطرح لكل سهم عادي

أبوظبي (الاتحاد)
حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي «سعر الطرح»، وبناء عليه، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 31.3 مليار درهم «8.5 مليار دولار».
وتواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية «مجموعة أدنوك»، الشركة الأم لـ «أدنوك للتوزيع»، الاحتفاظ بحصة 90% من أسهم الشركة، وتبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار).
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من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحت الرمز «ADNOCDIST».
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