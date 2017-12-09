زيادة النسبة المخصصة للأفراد إلى %10 «أدنوك للتوزيع»: 2.5 درهم سعر الطرح لكل سهم عادي



تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي «سعر الطرح»، وبناء عليه، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 31.3 مليار درهم «8.5 مليار دولار». وتواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية «مجموعة أدنوك»، الشركة الأم لـ «أدنوك للتوزيع»، الاحتفاظ بحصة 90% من أسهم الشركة، وتبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار). وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة نحو 90% (60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية)، كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين نحو 10%. من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحت الرمز «ADNOCDIST». وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ... المزيد