القمة الصناعية تطلق منصة «ملتقى سلاسل القيمة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» عن إطلاق منصة «ملتقى سلاسل القيمة العالمية»، المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة في القطاع الصناعي من خلال تعريف الشركات الصناعية ببعضها، وتمكينها من اكتشاف فرص التعاون في ما بينها.

وتهدف منصة «ملتقى سلاسل القيمة العالمية» الإلكترونية، والتي تحظى بدعم «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو)، و«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (GOIC)، إلى تعريف الشركات الصناعية العالمية بعضها على بعض وتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.

وتوفر المنصة فرصاً للتواصل بين الشركات وتعهيد العقود الصناعية بشكل مباشر عبر موقعها الإلكتروني أو خلال فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع من خلال اجتماعات مجدولة مسبقاً، وذلك بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية، والشراكات التجارية وتشجيع نقل المعرفة والتكنولوجيا.

كما توفر هذه المنصة للدول فرصة التعرف على الشركات الصناعية العالمية التي ترغب في توسعة عملياتها في مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى تعريف الشركات الصناعية بالنشاطات الصناعية التي ترغب هذه الدول في تنشيطها.