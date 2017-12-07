أيتام يزيديون يجدون ملاذاً في ملجأ بمحافظة «دهوك»

رويترز (دهوك)
وجد الأطفال اليزيديون، الذين نجوا من مجزرة في سنجار بالعراق عام 2014، ملاذاً جديداً لهم في دار للأيتام بتمويل ألماني. وسجل ما لا يقل عن 520 طفلاً عراقياً، ممن نجوا من المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في سنجار، أنفسهم في مركز «هرمان» لرعاية الأيتام، بتمويل ألماني، في وحدة سكنية في «خانكي» جنوب غرب محافظة دهوك.
وكانت المنطقة اليزيدية في شمال العراق في السابق موطناً لنحو 400 ألف شخص، وفي غضون أيام قُتل أكثر من 3000 يزيدي، وخُطف حوالي 6800 آخرين.
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وهؤلاء الأيتام العراقيون هم من الأقلية اليزيدية، التي كانت في سنجار عندما وقعت المذبحة عام 2014، وقتل مسلحو «داعش» آلاف الرجال الأسرى خلال ذلك الهجوم، واعتبر «داعش» اليزيديين عبدة للشيطان.
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