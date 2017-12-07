كوريا الشمالية: تهديدات أميركا تجعل الحرب حتمية

سيؤول (وكالات)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أمس: «إن التدريبات الواسعة النطاق بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي، والتهديدات الأميركية بشن حرب استباقية ضد بيونج يانج، تجعل مسألة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية «حقيقة مؤكدة»».

وأضاف المتحدث، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «السؤال الوحيد الآن هو متى سوف تندلع الحرب». واتهم «المناورات النووية الأميركية بأنها السبب في جعل الحرب في شبه الجزيرة الكورية أمراً لا يمكن تجنبه»، وأكد «نحن لا نتمنى نشوب حرب، لكن ينبغي لنا ألا نختبئ منها، وإذا أساءت الولايات المتحدة تقدير صبرنا.وأشعلت فتيل حرب نووية، فبالتأكيد سنجعل الولايات المتحدة تدفع الثمن غالياً.