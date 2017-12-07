نتنياهو: دول كثيرة ستحذو حذو أميركا

القدس المحتلة (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس إن دولا «كثيرة» ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.

وقال نتنياهو في كلمة بوزارة الخارجية «أود أن أعلن أننا على تواصل بالفعل مع دول أخرى ستعلن اعترافا مماثلا».، ولم يذكر نتنياهو أيا من هذه الدول بالاسم، وقال نتنياهو «ليس لديّ شك في أن اللحظة التي ستنقل فيها السفارة الأميركية إلى القدس، وربما قبل ذلك، ستكون هناك العديد من السفارات في القدس.الوقت حان».واعتبر نتنياهو أن ترامب دخل تاريخ القدس «إلى الأبد».