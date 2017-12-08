محمد بن راشد: قواتنا المسلحة محل تقدير وإجلال ومصدر فخر لكل إماراتي

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن قواتنا المسلحة الباسلة، بما تقدمه اليوم من أروع آيات التضحية والفداء، وبما تسطره من بطولات، وما تحققه من إنجازات في كل المهام الموكلة إليها سواء في الداخل أو الخارج، هي محل كل تقدير وإجلال ومصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، في الوقت الذي تواصل فيه قواتنا الباسلة دورها التاريخي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والتصدي بكل شجاعة وإقدام لقوى الظلم والعدوان، لتقدم للعالم نموذجاً فريداً في تلبية نداء الواجب والدفاع عن كرامة الوطن، وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لمعرض «حماة الوطن.. تضحية وعطاء»، المُقام في متحف الاتحاد في دبي، ويعنى بإبراز مدى كفاءة واستعداد القوات المسلحة الإماراتية الباسلة ضمن مختلف قطاعاتها، مع إلقاء الضوء على أهم محطات التطوير التي مرت بها منذ تشكيلها، احتفاءً بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به أبناء القوات المسلحة الأبطال في المهام كافة الموكلة إليهم، وضمن مختلف المواقف والظروف.

ربط الأجيال الجديدة بماضيهم

وقال سموه: «مرّت قواتنا المسلحة بمراحل تطور عديدة منذ تأسيسها، مواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجال الإعداد والتدريب للعنصر البشري الذي يعتبر أهم العناصر ضمن أي منظومة دفاعية، كما شمل التطوير اقتناء أحدث التجهيزات القتالية والدفاعية التي تكفل لقواتنا التفوق الميداني، وتؤكد اضطلاعها بمهامها على الوجه الأكمل، ووفق أفضل المعايير العالمية، ومن واجبنا تعريف الأجيال المعاصرة بالتاريخ المشرف للقوات المسلحة، بما لذلك من أثر في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وغرس مبادئ التفاني من أجل الحفاظ على رايته عالية خفاقة على الدوام»، مشيراً سموه إلى أهمية ربط الأجيال الجديدة بماضيهم الوطني، وتوثيق درايتهم بما قدمه أبناء الوطن من بطولات وتضحيات، في سبيل الحفاظ على مقدراته وصون مكتسباته، ليكونوا دائماً قدوة نحتذي بها في حب الوطن والتنافس في خدمته.