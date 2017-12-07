«العميد» يقفز إلى «الرابع» بقرار «فيروز»

وليد فاروق (دبي)

بصعوبة بالغة نجح فريق النصر في «فض الاشتباك» مع ضيفه الإمارات واستطاع الفوز عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في ختام منافسات الدور الأول للدوري، ليختتم الدور الأول بفوز غالٍ ومهم، هو الثاني فقط له على «ملعبه المفترض»، حيث لم يسبق أن حقق الفوز على هذا الملعب.

أحرز هدف المباراة الوحيد المغربي عبد العزيز برادة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء من ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة ليد مدافع الإمارات، وتقدم برادة وسددها وارتدت الكرة سريعاً من بعد خط المرمى ليشير المساعد الثاني خميس فيروز بتجاوزها خط المرمى وسط اعتراضات لاعبي الإمارات.

بهذا الفوز نجح «العميد» في العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع «مؤقتاً»، في حين توقف رصيد الإمارات عند 7 نقاط في المركز الأخير، رغم أدائه الطيب في هذه المباراة.

ونجح النصر في كسر سلسلة نتائجه السلبية على ملعبه والتي لازمته تقريبا معظم مباريات الدور الأول، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد على دبا الفجيرة في الجولة الرابعة، في المباراة التي احتضنها استاد زعبيل، وبعدها لم ينجح «العميد» في تحقيق الفوز في أي مباراة استضافها على ملعبه، والذي تنقل ما بين استاد آل مكتوم وزعبيل وعجمان وأخيراً نادي شباب الأهلي دبي بالعوير، حيث تعادل مباراة واحدة أمام الشارقة في افتتاح الدوري، وخسر من الوحدة وعجمان والوصل، وتعادل مع شباب الأهلي. ورغم حالة الملل التي أصابت الجماهير القليلة التي تابعت اللقاء، في ظل سيطرة نظرية لمصلحة النصر، ودفاع متوازن من الإمارات ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن حالة الملل هذه تحولت فجأة في الدقيقة 75 إلى لحظة ضحك في المدرجات، عندما ارتدت الهجمة سريعاً لمصلحة ساشا مهاجم الإمارات الذي نجح في التحول سريعاً مشكلاً هجمة خطرة لفريقه فلم يجد خالد جلال لاعب النصر سوى محاولة إعاقته متشبثاً بـ«الشورت» ورغم ذلك لم يتوقف ساشا مع إشارة الحكم باستمرار اللعب، واعترض لاعبو الإمارات مطالبين بطرد لاعب «العميد»، الذي كان في حوزته إنذار سابق.