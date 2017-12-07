سيارة في المريخ

واشنطن (أ ف ب)

يعتزم مؤسس شركة «سبايس إكس» الفضائية الأميركية إلون ماسك أن يرسل سيارته الكهربائية من طراز «تيسلا» إلى كوكب المريخ على متن صاروخ «فالكون هافي» الذي سيبدأ اختباره في يناير.. وتساءل كثيرون ما إن كان حديث الملياردير الأميركي عن هذا الأمر في تغريدة على موقع تويتر جديّاً.. حيث قال: «ستكون الوجهة مدار كوكب المريخ، وستبقى السيارة هناك مليارات السنوات».

وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه: «أستطيع أن أؤكد أن الأمر صحيح.. ويعد صاروخ «فالكون هافي» الأقوى في العالم،وتصل حمولته إلى 54 طناً.