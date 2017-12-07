«الرئاسة» تبصم بـ «الخمسة» على رموز اللقايا والإيذاع

عبد الله عامر (أبوظبي)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن جمعة بن مكتوم آل مكتوم، أمس منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن التي أقيمت لهجن أصحاب السمو الشيوخ لفئتي اللقايا والإيذاع في الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة.

وحصدت هجن الرئاسة 5 رموز خلال الأشواط الـ 8 لتؤكد التفوق الكبير للشعار الأحمر، وسجلت مؤسسة هجن زعبيل حضورها الأول.

وانتزعت «السايحة» لهجن زعبيل، بقيادة المضمر راشد سعيد محمد مروشد، ناموس الشوط الرئيسي الأول والمخصص للقايا أبكار محليات لتكسب الخنجر و300 ألف درهم، بعد أن تقدمت منذ البداية وسجلت توقيتاً قدره 7:12:1 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «خيرة» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن زيتون المهيري بتوقيت قدره 7:13:1 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «سلهودة» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 7:13:5 دقيقة.

وفي الشوط الثاني والمخصص للقايا الأبكار مهجنات كان الموعد مع «تصريح» لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر المجازف محمد بن زيتون المهيري، حيث خطف الخنجر و300 ألف درهم بعد أن قطعت المسافة في توقيت قدره 7:16:4 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «شقرا» لهجن زعبيل والمضمر راشد محمد سعيد مروشد وبزمن قدره 7:17:0 دقيقة، وحل «الاتحاد» لهجن العاصفة في المركز الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي وقطع المسافة في 7:17:2 دقيقة.