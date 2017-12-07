ميسي: الفشل في المونديال يعني الاعتزال!

بوينس آيرس (د ب أ)

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلة تليفزيونية، عن المنتخبات التي ستواجهها الأرجنتين في المجموعة الرابعة بمونديال روسيا 2018.

وأكد ميسي أنه يرى منتخب آيسلندا على سبيل المثال فريقاً منظماً للغاية ويمكنه تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة، ويمتلك لاعبين من أصحاب السرعات العالية القادرين على تنفيذ الهجمات المرتدة بكل قوة.

وبالنسبة لمنتخب كرواتيا، أشار ميسي إلى أن هذا الفريق يترك قدراً من المساحة للمنافس لكي يلعب بأريحية، فيما أوضح أن منتخب نيجيريا ثالث منتخبات المجموعة قادر على «تسجيل أربعة أهداف أو ترك مساحات في كل مكان»، في إشارة إلى تذبذب مستوى هذا الفريق.

وقال أسطورة الكرة الأرجنتينية في مقابلة مع شبكة «تي واي سي سبورتس» التليفزيونية إن على الجيل الحالي من لاعبي منتخب بلاده الاختفاء من المشهد، إذا لم يقدموا نتائج جيدة خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.