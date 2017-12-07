4 مباريات في دوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

يستأنف دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة مسيرته في السابعة مساء اليوم، حيث تقام 4 مباريات ضمن الجولة الرابعة، وتخطف مباراة شباب الأهلي- دبي «المتصدر» مع النصر «الوصيف» الأضواء، فيما يستضيف بني ياس فريق عجمان، ويلتقي بمدرسة الظهرة فريقا حتا والوصل، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على العين.

وتحدد الجولة معالم الصدارة، حيث إن فوز شباب الأهلي-دبي أو «العميد» في مباراة فض الاشتباك سيمنح الفائز الصدارة بعد تساويهما في النقاط 8 لكل منهما، بينما يعتلي شباب الأهلي- دبي القمة بفارق شوطين عن النصر.

وبلغت استعدادات «الزعيم» ذروتها لمواجهة «فخر أبوظبي»، بعد أن أكد أحقيته بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، معززاً فوزه في النهائي الأول بالتحليق باللقب في النهائي المعاد، حيث يسعى «البنفسج» لتجاوز أحزان خسائره الثلاث في الدوري، وفي أروقة «فخر أبوظبي»، والذي يأتي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، رفع لاعبوه شعار التحدي من أجل تحقيق الفوز الثاني.

ويتطلع «السماوي»، الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط متأخراً عن صاحبي المركزين الأول والثاني بنقطة، إلى فوز رابع على التوالي، بعد نجاحه في عبور العين والوصل، بعد لقاءين ماراثونيين، فيما فاز على الجزيرة 3 - 1، فيما يأتي «البرتقالي» في المركز الأخير بنقطة «يتيمة» بعد خسارة مبارياته الثلاث أمام الوصل وشباب الأهلي- دبي والنصر.

ويحتل حتا المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الوصل في المركز السادس متأخراً عن حتا بفارق الأشواط، بعد تساويهما في عدد النقاط 3 لكل منهما.

من ناحية أخرى، تقام اليوم 5 مباريات في دوري السيدات النادي الفلبيني مع الوسطى الرياضي، وشيفروليه مع شباب الأهلي_ دبي، ولافيلا مونفيزو والشرقية الوسطى، وأسبريا والوصل، والجوهرة والشارقة الرياضي.

جدير بالذكر، أن الوصل يعتلي الصدارة برصيد 18 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة عن الجوهرة وسيدات الشارقة.