«الإقليمية للأولمبياد الخاص» تحتفل بـ «العالمي للتطوع»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة المنظمة للألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات، مبادرة «يوم المرح مع أطفالنا من أصحاب الهمم»، أمس الأول في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع لعام 2017.

وتضمنت المبادرة، التي أقيمت بمشاركة متطوعين ومجموعة من لاعبي الأولمبياد الخاص، أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة شملت كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشي، والزومبا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية مع أصحاب الهمم لتشجيعهم وتحفيزهم على الاندماج والتفاعل والتواصل مع المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة لهم التي تمكنهم من التعبير عن مشاعرهم ورغباتهم.

ويعد الحدث أول مبادرة تنظمها اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص تتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع المشاركة مع أصحاب الهمم في فعالية مجتمعية ترفيهية وإنسانية شارك فيها أيضاً أندية رياضية وهي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة لخدمات إعادة التأهيل، والأهداف الإماراتية، ونادي خورفكان للمعاقين، وسدرة، ومؤسسة زايد العليا.