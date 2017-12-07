«خيرية» بولو الهلال الأحمر في «غنتوت»

غنتوت (الاتحاد)
ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، اليوم المباراة الخيرية التي تجمع بين فريقي «فندق جنة» و«أنفاسك دخون» على كأس الهلال الأحمر الثالثة للبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويعود ريعها لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قسم الأيتام، وتمثل واحدة من المباريات التحضيرية لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي تنطلق بعد غد الأحد.
يقود فريق «فندق جنة»، الدولي عبدالله بن دسمال، ولوكاس دياز (6 هانديكاب) وفيليب (4 هانديكاب)، وجيرجيرو (4 هانديكاب)، فيما تضم تشكيلة فريق «أنفاسك دخون» كرنداس (6 هاند كاب) وتريكور (5 هانديكاب) وسنتياجو جوميز (3هانديكاب) ويلعب ناصر الشامسي بديلاً عن اللاعب يوسف بن دسمال الذي أجرى عملية جراحية ناجحة في يد نتيجة إصابته في المباراة الماضية.
|
وخصصت اللجنة قسماً خاصاً لأمهات الأطفال الأيتام لقضاء يوم مع أطفالهن بجانب العديد من الجهات المساهمة في فقرات البرنامج استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورصد النادي العديد من الجوائز العينية يتم السحب عليها في ختام المهرجان السنوي.
|
وقال: النادي أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة من اللاعبين المواطنين في مجال اللعبة التي أفرزت الكثير من النجاحات المجتمعية، مشيرا إلى الحرص على المساهمة في المناسبات الإنسانية الخيرية ترجمه لتوجيهات سمو رئيس النادي، مشيداً بجهود الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات التي استحقت الشكر والتقدير لمشاركتها ومساهمتها في إنجاح المباراة الخيرية.