«خيرية» بولو الهلال الأحمر في «غنتوت»

غنتوت (الاتحاد)

ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، اليوم المباراة الخيرية التي تجمع بين فريقي «فندق جنة» و«أنفاسك دخون» على كأس الهلال الأحمر الثالثة للبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويعود ريعها لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قسم الأيتام، وتمثل واحدة من المباريات التحضيرية لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي تنطلق بعد غد الأحد.

يقود فريق «فندق جنة»، الدولي عبدالله بن دسمال، ولوكاس دياز (6 هانديكاب) وفيليب (4 هانديكاب)، وجيرجيرو (4 هانديكاب)، فيما تضم تشكيلة فريق «أنفاسك دخون» كرنداس (6 هاند كاب) وتريكور (5 هانديكاب) وسنتياجو جوميز (3هانديكاب) ويلعب ناصر الشامسي بديلاً عن اللاعب يوسف بن دسمال الذي أجرى عملية جراحية ناجحة في يد نتيجة إصابته في المباراة الماضية.

وأكمل النادي الترتيبات لإنجاح المباراة الخيرية، وأنهت اللجنة المنظمة من الإعداد للمهرجان الذي يشتمل على العديد من ورش العمل والفعاليات منها مسابقات للأطفال الأيتام بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي وأنفاسك دخون من مجموعة محمد هلال كما سيكون هناك معرض للهلال الأحمر الإماراتي فرع بني ياس ومدينة ألعاب لمختلف الأعمار، ومسرح لعرض الفقرات الترفيهية والثقافية المجتمعية وسوف يتمتع الأطفال بركوب خيول البوني الصغيرة.

وخصصت اللجنة قسماً خاصاً لأمهات الأطفال الأيتام لقضاء يوم مع أطفالهن بجانب العديد من الجهات المساهمة في فقرات البرنامج استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورصد النادي العديد من الجوائز العينية يتم السحب عليها في ختام المهرجان السنوي.

وثمّن سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت رعاية ودعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، للمهرجان الخيري الذي يعد مواصلة لجهود ورعاية سموه لمسيرة النادي منذ إشهاره، ما ساهم في اتساع قاعدة اللعبة على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال: النادي أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة من اللاعبين المواطنين في مجال اللعبة التي أفرزت الكثير من النجاحات المجتمعية، مشيرا إلى الحرص على المساهمة في المناسبات الإنسانية الخيرية ترجمه لتوجيهات سمو رئيس النادي، مشيداً بجهود الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات التي استحقت الشكر والتقدير لمشاركتها ومساهمتها في إنجاح المباراة الخيرية.