80 قارباً في سباق «الشراعية 22 قدماً»

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي عند الثالثة عصر اليوم انطلاق منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما -الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة دبي 2017- والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم.

ومن المنتظر أن يشارك في السباق 80 قاربا بعد النجاح اللافت للجولات الثلاث الماضية والتي شهدت حضور ومشاركة كبيرة من قبل النواخذة الشباب واللذين يحرصون دائما على المشاركة في هذه الفئة من أجل تعلم مهارات الإبحار الشراعي والتمسك بماضي الآباء والأجداد. ويشتد الصراع بين القوارب المشاركة حول المراكز الأولى في هذه الجولة من أجل المنافسة على صدارة الترتيب العام للبطولة والتي يتصدرها طاقم القارب السرب 80 بقيادة النوخذة الحر راشد المهيري برصيد 32 نقطة فيما يحتل القارب الفهد 79 بقيادة النوخذة جاسم معيوف المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

وفي باقي المراكز يأتي القارب سردال 83 بقيادة النوخذة ثاني محمد الرميثي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة ثم القارب تواق 13 بقيادة النوخذة مشعل معيوف في المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما يحتل القارب سالك 16 بقيادة النوخذة جمعة سهيل الطاير المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وأكملت اللجنة المنظمة في النادي التجهيزات لإقامة السباق بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي اكتمال الترتيبات لإقامة الحدث، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة ظلت تراقب التقارير الخاصة بالأرصاد والنشرة الجوية عبر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وعدد من المواقع المتخصصة في التنبؤات الجوية، مشيرا إلى أن السباق سيقام في أجواء تناسب هذه الفئة.