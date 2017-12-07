«رئيسي المونديال».. التحدي الكبير على مياه كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين بالمراكز الأولى في سباق أفضل زمن والذي أقيم أمس، ضمن الجولة الخامسة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والمقامة حالياً في أبوظبي، وحضر التكريم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ونيكولو جيرمانو مروج البطولة، ويقام اليوم السباق الرئيسي للجولة بمشاركة 21 زورقاً. وحل في المركز الأول الفرنسي فيليب شيب، ممثل الفريق الصيني، الذي أحرز الزمن الأسرع في اللفة التي يصل طولها إلى 1973 متراً، وجاءت في المركز الثاني النرويجية ميريت ستورموي، وحل في المركز الثالث أليكس كاريلا قائد زورق أبوظبي 6، واحتل زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق الأميركي شون تورنتي رابعاً في لفة السباق، فيما احتل أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 المركز السادس، ولم يوفق ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 في إحراز مركز متقدم، بعد أن حل في المركز الخامس عشر بعد مشاركته بالزورق الاحتياطي، وذلك عقب تعرض زورقه الأصلي للانقلاب في مسار السباق خلال التجارب الحرة الصباحية، في حين حل راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 7 في المركز الثامن في منافسات أفضل زمن.

وظفر فيليب بلقب أسرع زمن بعد أن حقق زمناً وقدره 42.83 ثانية، وحلت ميريت ثانية بزمن وقدره 42.89 ثانية، في حين حل في كاريلا ثالثاً بزمن وقدره 43.28 ثانية، ومن المنتظر أن ينطلق السباق الرئيسي اليوم بمشاركة وحضور قوي لأصحاب المراكز الأولى في تحدي المنافسة على لقب العاصمة أبوظبي. وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الفائزين، وأكد أن أبوظبي تشهد دوماً أقوى الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية على الدوام، وقال سموه: من الرائع أن نرى استمراراً لحضور المنافسات العالمية في عاصمة الإمارات أبوظبي، وأن نرى أبطال البحر في هذه الفعالية والحضور المتألق.

وتمنى سموه أن تقام أجواء السباق الرئيسي اليوم في الشكل المطلوب والمعهود، سواء من الناحية التنظيمية أو الناحية الفنية، وأكد أن قدرات النادي التنظيمية والثقة في كوادره كبيرة جداً، من أجل تقديم السباق في صورة مميزة وجميلة تليق بالمكانة العالمية للعاصمة أبوظبي.

وتبدأ الفعاليات اليوم بالاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين في الثامنة والنصف صباحاً، وبعده تبدأ تجارب الحرة الخاصة بالفورمولا-4، ثم في الثانية ظهراً ينطلق السباق الرئيسي الثاني لهذه الفئة.