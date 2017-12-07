اندبيندينتي يقترب من لقب سودامريكانا

بوينس آيرس (د ب أ)

تغلب نادي أندبيندينتي الأرجنتيني 2/‏‏ 1 على ضيفه البرازيلي فلامينجو، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب نهائي بطولة كأس سودامريكانا، وسجل هدفي الفوز لصالح اندبيندينتي كل من المهاجم ايمانويل خيجليوتي في الدقيقة 20، ولاعب الوسط ماكسيميليانو ميزا في الدقيقة 53.

وكان فلامينجو قد افتتح لتسجيل في الدقيقة الثامنة برأسية المدافع ريفر هومبريتو. وتلعب مباراة العودة الأربعاء المقبل على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وفقد أندبيندينتي السيطرة على المباراة خلال الدقائق الـ 15 الأولى، والتي ظهر فيها بأداء متوتر للغاية.

ونجح فلامينجو خلال هذه الدقائق التي شهدت ابتعاد أصحاب الأرض عن أجواء المباراة، في تسجيل هدف التقدم برأسية رائعة من ريفر، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر.