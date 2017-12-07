آبي.. سنوات الخبرة

يمثل يوكي آبي أكثر من مجرد لاعب في فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، فهو الرجل صاحب سنوات الخبرة الطويلة التي يسخرها بخدمة فريقه في الأوقات الحاسمة، وظهر ذلك جلياً في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث لعب دوراً حاسماً في الأدوار الأخيرة.

ويبلغ آبي من العمر 36 عاماً، وانطلق في صفوف جيف يونايتد الياباني، حيث لعب 214 مباراة بين عامي 1998 و2006، ثم رحل إلى ريد دايموندز وهناك لعب 120 مباراة حتى عام 2010، حينما وافق على خوض مغامرة الاحتراف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، حيث قضى عامين منحاه المزيد من القوة والخبرة، ليعود بعد ذلك إلى ريد دايموندز، مواصلاً اللعب من عام 2012، وخاض في الفترة الثانية مع الفريق الياباني 188 مباراة.

رحلة آبي مع منتخب بلاده استمرت 6 سنوات بين عامي 2005 و2011، خاض خلالها 53 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف منها هدف في شباك تشيلي، رغم أنه لاعب متوسط ميدان دفاعي.

وعلى الصعيد الفردي تم اختيار آبي في التشكيلة المثالية للدوري الياباني 4 مرات، آخرها العام الماضي، حينما كان يبلغ من العمر 35 عاماً، علماً إنه توج بلقب الدوري في بلاده أربع مرات أيضاً.

آبي يمني نفسه أن يقدم بطولة مختلفة ويترك بصمة في مونديال أبوظبي، كونه قد لا يستطيع العودة مجدداً للظهور في المونديال، كما أنه لم يعد ينضم للمنتخب الياباني، وبالتالي لا يملك أي فرصة لتتويج مشواره بشكل مونديالي.