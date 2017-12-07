صحافة المغرب: بنشرقي مشغول بالاحتراف

دبي (الاتحاد)

يسجل أشرف بنشرقي نجم الوداد المغربي حضوراً لافتاً في صحافة بلاده، لم لا، وهو الذي منح فريقه لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد طول انتظار، ولعب دوراً مؤثراً في تأهل الفريق لمونديال أبوظبي لينضم بذلك إلى الأندية المغربية والعربية التي شاركت في نسخ مونديال الأندية، مما جعلها تحصل على صكوك العالمية.

واللافت في حضور بنشرقي في صحافة المغرب لا يتعلق بتألقه داخل المستطيل الأخضر، أو قدرته على صنع الفارق في التحدي المونديالي الكبير، بل إن للأمر علاقة بعروض الاحتراف التي تنهال عليه، مما جعله في حيرة من أمره، حيث لا يزال يفاضل بين تلك العروض، ويظل الدوري الفرنسي الأقرب له، خاصة ليل أو مرسيليا، فضلاً عن تلقيه عروضاً عربية من بينها أندية من دوري الخليج العربي، تحاول إقناع بنشرقي بالتخلي عن الهجرة إلى الشمال، واستبدالها بالرحيل إلى الشرق وصولاً إلى الخليج العربي.

صحيفة الصباح المغربية، كشفت عن أن حسين عموته المدير الفني للوداد منح الضوء الأخضر لنجم الفريق بنشرقي للرحيل في يناير المقبل، على أن تكون مغادرة الفريق الودادي تلبية لعرض مغرٍ من أحد الأندية الشهيرة، خاصة في فرنسا، حيث يبدو عرض مرسيليا، وكذلك عرض ليل هما الأكثر جدية.

أما موقع صحيفة «هسبريس» الإلكترونية، أكد أن هناك بعض العروض العربية لبنشرقي، وهو لا يزال في مرحلة المفاضلة والتفكير، وجاءت هذه العروض عقب تألقه اللافت في دوري أبطال أفريقيا، وتحديداً في المباراة النهائية أمام الأهلي المصري، وحرصت بعض الأندية العالمية والعربية على متابعة بنشرقي باهتمام كبير في نهائي دوري أبطال أفريقيا.