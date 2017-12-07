الجزيرة يستعد لأوراوا في «قصر الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم الجزيرة اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة أوراوا غداً، من خلال حصة تدريبية مساء اليوم، على ملعب فندق قصر الإمارات تحت قيادة الهولندي تين كات، ويشارك في مران اليوم جميع لاعبي الفريق باستثناء الثنائي محمد فوزي ومحمد جمال، اللذين تم استبعادهما من قائمة الفريق، بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة التي كانت قد لحقت بهما خلال مباراة الشارقة في دوري الخليج العربي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي حصة استشفائية فقط، ولم يشاركوا في التدريب الفني، فيما اقتصرت الحصة التدريبية على اللاعبين الذين لم يغيبوا عن اللقاء، ومن المقرر أن يتحدد موقف فارس جمعة من المشاركة في مواجهة الغد هذا المساء، بسبب الآلام التي عاودته مجدداً، وكان اللاعب قد شارك في لقاء أوكلاند متحاملاً على نفسه بعد أن حصل على مسكنات الألم، فيما تأكدت مشاركة محمد عايض الذي خرج مصاباً من لقاء الافتتاح، حيث أثبتت الفحوصات أنه يعاني من شد عضلي خفيف.

ويحشد تين كات أسلحته لمواجهة فريق الساموراي مستغلاً الروح المعنوية العالية للفريق، بعدما أثبت الجزيرة أنه «فخر الوطن» خلال لقاء الافتتاح لمونديال كأس العالم للأندية بتحقيقه فوزاً مهماً وتاريخياً له ولكرة الإمارات بشكل عام على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي أكثر الفرق مشاركة في البطولة.

ونقش ممثل كرة الإمارات اسمه بحروف من ذهب في سجل الكرة العالمية بعد أن حقق الفوز الأول له في مونديال الأندية، وكذلك حصول حارسه العملاق علي خصيف على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويعد «فخر أبوظبي» ثاني فريق إماراتي يحقق فوزاً في هذا الحدث العالمي الكبير بعد الوحدة الذي فاز على هيكاري يونايتد في افتتاح نسخة 2010 بالعاصمة أبوظبي. وتبدو صفوف الفريق شبه مكتملة وهو الأمر الذي أسعد الجهاز الفني، وجعله يركز علي تحفيز لاعبيه معنوياً، خصوصاً أن المواجهة مع الفريق الياباني تعد متكافئة، حيث أبلغ تين كات اللاعبين أن أمامهم فرصة لتسطير تاريخ جديد لكرة الإمارات أمام أوراوا الياباني، كون الفوز يصعد به للدور نصف النهائي من البطولة ليواجه ريال مدريد حلم الملايين.