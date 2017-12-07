الأمن الاقتصـادي لدولة الإمارات

خليفة بخيت الكتبي *
مما لا شك فيه أن الأمن الاقتصادي هو جزء من منظومة أمنية متكاملة يشملها مفهوم الأمن البشري الذي يقصد منه التحرر من الخوف والحاجة، أو بمعنى آخر تأمين حياة المجتمع من الأخطار التي قد تحيق به من الخارج، كما يشمل الأمن على حياة الناس من تهديدات الفقر أو المرض أو الجهل، ولهذا فإن التعامل مع مفهوم الأمن ينبغي أن ينظر إليه على أنه مفهوم شامل لكل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية
ففي المجال الاقتصادي لا بد أن يستوعب هذا المفهوم المطالب الاقتصادية للمجتمع ورفاهيته، وبالأخص القضايا المتعلقة بالتنمية البشرية التي تستهدف بناء الإنسان وكرامته وحفظ حقوقه وواجباته، كما لا بد من العمل على تأمين سبل الوقاية المبكرة لحفظ المنجزات الاقتصادية القائمة والمستهدفة، وخاصة توفير أسباب الحياة الكريمة للأجيال القادمة ومساعدتهم على توفير السكن والعمل والتعليم والصحة الجيدة.
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التفكير الجاد لحفظ الأمن الاقتصادي ضرورة تستلزم البحث والدراسة العميقين، وبالنسبة لأمن الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الأمن الاقتصادي العالمي، يتطلب أخذ زمام المبادرة إلى تبني عقد المؤتمرات العلمية لمناقشة القضايا الأمنية الاقتصادية الجديرة بالدراسة، للوقوف على مواطن القوة والضعف في هيكل اقتصادنا الوطني.
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