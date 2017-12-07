«دواك» تفوز بجائزة أفضل مشروع من اختيار الجمهور



تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017 العين (وام) فازت شركة «دواك الناشئة» في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار بجائزة أفضل فكرة من اختيار الجمهور، في ختام مسابقة رواد القصر العالمية التي اختتمت أمس الأول في قصر سانت جيمس في لندن بالمملكة المتحدة بحضور الأمير أندرو دوق يورك مؤسس مبادرة رواد القصر العالمية. وتعتبر مسابقة رواد القصر منصة عالمية لرواد الأعمال لمساعدتهم في إيجاد أسواق جديدة والعثور على شركات ومستثمرين جدد، إضافة إلى توفير فرص العمل، حيث أقيمت النسخة الإماراتية من مسابقة رواد القصر لعام 2017 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يشار إن تطبيق «دواك» الذي أطلقته الشركة يجيب عن التساؤلات اللازمة عن الدواء المستخدم فيما يتعلق بطرق الاستخدام ومواعيد تناول الدواء كما يقوم بالتذكير في حال انتهاء الدواء، ويحتاج المريض إلى تكرار الجرعة، ويتوفر التطبيق للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي «أندرويد وآي أو إس»، حيث يمكن تنزيله من متجري التطبيقات جوجل بلاي وآب ستور.