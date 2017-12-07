علاقات أسرية.. ستفاجئك بين المشاهير

القاهرة (الاتحاد)
أوضع خبر نشره موقع Bright Side أن الاسم الحقيقي لنيكولاس كيدج هو نيكولاس كيم كوبولا، وهناك 10 أقارب يحملون اسم عائلة الممثل الهوليوودي. ومن هؤلاء الأقارب صوفيا كوبولا مخرجة أفلام «Lost in Translation and Marie Antoinette»، فهي ابنة عم نيكولاس كيدج.
جاي ريتشي وكيت ميدلتون: حضر جاي زفاف كيت والأمير ويليام، أجدادهما المشتركان، وهم الزوجان ديفيد مارتينو وسارة ميدوس اللذين عاشا في القرن الثامن عشر.
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جاستن بيير ورايان غوسلينغ: لجاستن بيير أيضًا شجرة عائلة كبيرة، من بينها رايان غوسلينغ، وهما أولاد عم من الجيل الحادي عشر.
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الأمير تشارلز ورالف فاينس: اكتشف رالف فاينز الجذور الملكية في شجرة عائلته، حيث إن تشارلز أمير ويلز هو ابن العم الثامن لرالف.