«مرسيدسCLS» أيقونة ألمانية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة مرسيدس مؤخراً، ولأول مرة على مستوى العالم، الجيل الثالث من سياراتها الكوبيه الفاخرة ذات الأبواب الأربعة CLS، وذلك ضمن نسخة 2019، حيث جاءت CLS بتصميم خارجي للجيل الثالث مستمداً من شقيقتها الرياضية AMG GT.

وحصلت السيارة الألمانية على مظهر خارجي ثوري يتضمن شبكاً أمامياً يتكون من خط واحد تحيط به أضواء أمامية LED مائلة ورفيعة، ومن الجوانب حصلت السيارة على سقف منحن ومرايا جانبية مثبتة على الأبواب مع إشارات التفاف، ومن الخلف زودت بمصابيح LED بتصميم عصري ورشيق.

داخلية السيارة تحتوي على 5 مقاعد، وتستمد العديد من اللمسات الأنيقة من طراز مرسيدس E-Class ومرسيدس S-Class المحدثة من ضمنها شاشة نظام الترفيه وشاشة خاصة بعدادات السيارة، وحصلت سيارة CLS موديل 2019 على أكبر قدر من الفخامة التي تليق بها.

ميكانيكياً يتوافر الجيل الثالث من طراز CLS موديل 2019 بهذه الخيارات من المحركات:

- الأول مكون من ست اسطوانات بشكل خطي سعة 3 لترات مع تيربو تشارجد مزود بنظام كهربائي بقوة 48 فولت يولد قوة 362 حصاناً و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/‏س في 4.8 ثانية، هذا المحرك متوافر على نسخة CLS450.

- الثاني يعمل على الديزل مكون من 6 أسطوانات سعة 3 لترات يولد قوة 282 حصاناً و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو قوة 335 حصاناً و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

- يتوافر من هذه السيارة الإصدار الخاص المحدود الإنتاج First Edition ويتميز بمقصورة خاصة مكسوة بجلد النابا الأسود وحصلت على لمسات من الكروم وتطريزات باللون النحاسي على المقاعد والمقود، وتأتي هذه النسخة بإطارات من AMG قياس 19 إنشاً.