«كــاين».. الجديدة قوة هائلة وتصميم مميز

يحيى أبو سالم (دبي)

خلال معرض دبي الدولي للسيارات، الذي أسدل الستار عنه مؤخراً، كشف العملاق الألماني العريق بورشه، عن 4 نسخ رياضية جديدة كلياً، شملت الجيل الأحدث من «كاين»، «باناميرا سبورت توريزمو» الجديدة بالكامل، «باناميرا توربو إس إي - هايبريد»، بالإضافة إلى «‎911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» محدودة الإنتاج.

وعلى الرغم من اختلاف الطرازات الأربعة بحجمها وشكلها، إلا أنها وبحسب تأكيد الشركة الألمانية، تتشارك جميعها بأداء بورشه المُذهل ومُورّثات التصميم الأسطورية التي باتت مُرادِفة لعلامتنا التجارية، حيث جاءت كاين الجديدة، بهندسة عبقريبة، حيث إن تصميمها يتماشى بديناميّة متعددة الاستعمالات وتم تزويدها بأنظمة مساندة مُبتَكرة، قادرة على خوض غِمار الطرق الوعرة وتوفير مستويات مذهلة من الراحة.

جيل جديد

يجمع الجيل الأحدث من «كاين»، عناصر الأداء الرياضي والتصميم والمرونة المعهودة لدى بورشه، في قالب أخفّ وزناً بما يصل إلى ‎65 كلغ، هذا مع أنظمة هيكل مُبتكرة وإطاريْن خلفيين أعرض وتوجيه للمحور الخلفي.