  • الجمعة 19 ربيع الأول 1439هـ - 08 ديسمبر 2017م

«كــاين».. الجديدة قوة هائلة وتصميم مميز
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017

يحيى أبو سالم (دبي)

خلال معرض دبي الدولي للسيارات، الذي أسدل الستار عنه مؤخراً، كشف العملاق الألماني العريق بورشه، عن 4 نسخ رياضية جديدة كلياً، شملت الجيل الأحدث من «كاين»، «باناميرا سبورت توريزمو» الجديدة بالكامل، «باناميرا توربو إس إي - هايبريد»، بالإضافة إلى «‎911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» محدودة الإنتاج.

وعلى الرغم من اختلاف الطرازات الأربعة بحجمها وشكلها، إلا أنها وبحسب تأكيد الشركة الألمانية، تتشارك جميعها بأداء بورشه المُذهل ومُورّثات التصميم الأسطورية التي باتت مُرادِفة لعلامتنا التجارية، حيث جاءت كاين الجديدة، بهندسة عبقريبة، حيث إن تصميمها يتماشى بديناميّة متعددة الاستعمالات وتم تزويدها بأنظمة مساندة مُبتَكرة، قادرة على خوض غِمار الطرق الوعرة وتوفير مستويات مذهلة من الراحة.

جيل جديد

يجمع الجيل الأحدث من «كاين»، عناصر الأداء الرياضي والتصميم والمرونة المعهودة لدى بورشه، في قالب أخفّ وزناً بما يصل إلى ‎65 كلغ، هذا مع أنظمة هيكل مُبتكرة وإطاريْن خلفيين أعرض وتوجيه للمحور الخلفي.

كما بات خوض غِمار الطرق الوعرة أسهل، نظراً لقدرة السائق على الاختيار بين خمسة أنماط دفع وهيكل مُبرمجة مُسبقاً وفقاً للمسار. بالانتقال إلى المقصورة، فهي جديدة بالكامل وتستعرض مفهوم «مقصورة قيادة بورشه المتطورة» Porsche Advanced Cockpit الذي يُعزّز تواصل السائق مع السيارة. ويمكن الاطلاع على وظائف هذه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات - مترابطة شبكياً بالكامل - جميعها تقريباً وتشغيلها بوساطة الشاشة اللمسيّة عالية الدقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 