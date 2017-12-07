ليلى عبداللطيف: الأرض والإنسان على مفترق طرق

أبوظبي (الاتحاد)
يشهد العالم تطورات سريعة تؤثر على جميع مناحي الحياة، ومنها الجانب البيئي.. حيث أوضحت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية خلال مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن للشباب دورا محوريا في صياغة المجتمعات وضمان أسلوب حياة مستدام، لا سيما أنهم يمثلون الجزء الأكبر من السكان ولديهم الكثير من الطاقة والمشاعر اللازمين لتشكيل المستقبل وليكون كلاً منهم سفيراً للاستدامة.
رؤية حقيقةوأشارت إلى أنه فرصاً للتواصل لدعم وتأهيل الشباب ليكونوا سفراء الاستدامة يمكن تحقيق ازدهار في الاقتصاد والمجتمع والبيئة في آنٍ معاً من خلال العمل سوياً لضمان مستقبل مزدهر في تناغم تامٍ مع الطبيعة، فلكل شخص منا دورٌ يلعبه لتصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، وأنا أشجع الشباب على إحداث التغييرات الملهمة في المجتمع لأنهم الأمل الذي نتطلع إليه.
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مستقبل مستدام
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دور القطاع الخاص
ولفتت ليلى عبد اللطيف إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في دعم المضي نحو اقتصاد مستدام، مشيرة إلى أنه في الحالي تمتلك الشركات فرصة ذهبية للقيام بدور فعال على نحو متزايد في الإشراف البيئي من خلال اعتماد جدول أعمال أشمل لتبني كفاءة الطاقة، مؤكدة على ضرورة خلق وسائل مبتكرة وأكثر ذكاءً وفاعلية من حيث التكلفة والاستدامة للنجاح في الأسواق التنافسية بشكل متزايد، وتكون مفيدة في الوقت ذاته للشركة من الناحية المالية، وتسهم في جعل المنتجات والخدمات الخضراء في متناول الجميع.