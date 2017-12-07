سعاد الحمادي.. سفيرة «شباب الوطن»

هناء الحمادي (رأس الخيمة)

تبحث عن التميز، شاركت في الكثير من الفعاليات الشبابية بجانب عملها في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة كموظفة، إلا أنها كان لها بصمة واضحة في تلك المشاركات داخل الدولة وخارجها.

سعاد الحمادي خريجة نظم الأمن الجنائي من كليات التقنية العليا في رأس الخيمة تعمل في المجال الصحي لخدمة مجتمع الإمارات سفيرة اجتماع الشباب في الأمم المتحدة لشتاء 2018 وسفيرة من سفراء شباب الإمارات لكوريا الجنوبية، عضوة في رابطة سفراء الوطن وعضو لجنة في برنامج رعاية لدعم المشاريع الشبابية المجتمعية التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مدربة معتمدة لمؤسسة الإمارات لتدريب الشباب، وعضو سابق في مجلس الإمارات للشباب «مجلس رأس الخيمة» في دورته الأولى.

أفضل مشروع مجتمعي

رغم الإنجازات الكثيرة التي ساهمت فيها الحمادي مع البرامج الشبابية، فقد استطاعت أن تحجز لها كرسياً في برنامج اجتماع الشباب بالأمم المتحدة لصيف 2017 مع أخيها ناصر الحمادي، وعن ذلك تقول: «خلال مشاركتي في برنامج اجتماع الشباب بالأمم المتحدة لصيف 2017، تجمع نخبة من الشباب العالمي لطرح أفكار لحل مشاكل مخاوف يعانونها في مناطقهم وقدموا حلولاً مبتكرة للحد منها أو حلها.