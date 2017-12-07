مدونة: الإصابة بالسرطان أمر جيد

أبوظبي (الاتحاد)

تسببت كاتبة مدونات صحية في إثارة غضب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قالت: «إن الإصابة بمرض السرطان أمر جيد، لأنه يعتبر علامة على أن جسمك يحاول إنقاذك».

ونشرت أوليفيا بودغن، من بريسبان، في أستراليا، مشاركة على صفحتها على إنستغرام، واصفة إياها بأنها بمثابة «تحدي» لمعتقدات الناس حول السرطان، لأن الإصابة بالمرض لا يعد بالفعل «سيئاً على الإطلاق»، إذ أنه سيساعد على إعادة عمل الجسم بشكل صحيح مرة أخرى، بعد أن غمرته السموم.

وبدأت أوليفيا مشاركتها بصورة لها وهي تمسك ببرطمان زجاجي ضخم ممتلئ بسموذي أخضر اللون وكتبت تحتها: «الإصابة بالسرطان والأمراض عبارة عن علاجات من جسدك لإنقاذك».

وقالت: «إن الأكل غير الصحي يجعل أجهزة مثل الكبد والأمعاء الغليظة والرئتين والكلى والجلد غارقة في السموم، ولا تستطيع العمل بكفاءة».

وأضافت أن المرض يجعل الناس يسعون «لاستعادة السيطرة» على صحتهم، لأن جهاز المناعة يسعى دائماً للحفاظ على الجسم خالياً من التلوث، وأن الجسم يخلق الأورام لحماية الناس من السموم التي تدخل في مجرى الدم.

ونصحت متابعيها، البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف شخص، باتباع نظام حياة غنية «بالفواكه والخضراوات الطازجة، والمياه النظيفة، وأشعة الشمس، وممارسة الرياضة، والتأمل، والسلام، والعاطفة والسعادة.

وقد تسببت هذه المشاركة في إثارة غضب عدد كبير من متابعيها، الذين رفضوا وجهة نظرها، ووصفوها بأنها «مشينة»، وتعطي أملاً كاذباً لمرضى السرطان، بينما سارع متخصصو السرطان إلى دحض ادعاءاتها.