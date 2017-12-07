حلم الكأس الذهبية يداعب «ريكورد» المكسيكية

عمرو عبيد (القاهرة)

جذب مونديال الأندية المقام بالعاصمة أبوظبي أنظار الصحافة العالمية، لا سيما الدول التي تنتمي إليها الفرق المتنافسة في البطولة العالمية، وأفردت صحيفة «ريكورد» المكسيكية صفحتين كاملتين داخل نسختها الورقية للبطولة تحت عنوان حلم الكأس الذهبية، واستعرضت الصحيفة أسماء ومعلومات خاصة بكل الفرق المشاركة في البطولة، وكتبت تحليلاً عن توقعاتها بالأسماء المرشحة للتتويج باللقب، بجانب الحديث عن بعض الأندية التي اعتادت التأهل إلى تلك البطولة الكبرى، وفي نسختها الإلكترونية أشارت إلى وصول فريق باتشوكا إلى الأراضي الإماراتية من أجل خوض غمار المونديال، وقالت إن الفريق انتقل فوراً إلى أبوظبي، استعداداً لمواجهة فريق الوداد المغربي في ضربة البداية بالنسبة للفريق المكسيكي، وأكدت أن «التوزوس» وهو لقب باتشوكا يتطلع إلى مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية !

أما موقع الصحيفة المكسيكية الشهيرة، ميلينيو، فقام بنشر عدة تقارير لمتابعة وصول البعثة إلى الإمارات، مع نشر عدة صور للاعبين أثناء وجودهم بالمطار، واهتمت بنقل تصريحات المدرب الأوروجواياني دييجو ألونسو حول تلك المشاركة العالمية، حيث قال إنه كان حلماً مؤجلاً بالنسبة له، حيث لم يتمكن من التأهل إلى البطولة كلاعب، وأكد ثقته في أن فريقه سيقدم بطولة كبيرة، وأنه جاهز على كل المستويات هجوماً ودفاعاً، خاصة أنه سيواجه فرقاً تلعب كرة قدم بفكر وتكتيك مختلفين، ولم يفوت ألونسو الفرصة، حيث أبدى تقديراً وإعجاباً شديدين بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وفي المغرب، اهتمت العديد من الصحف بمغامرة الوداد في مونديال الأندية ونقل موقع خبر المغربي تصريحات إذاعية لحسين عموته مدرب الوداد، قال فيها إن فريقه جاهز لمواجهة باتشوكا المكسيكي، وإنه يتطلع للذهاب بعيداً في مونديال الإمارات، لأن هذا هو طموح جماهير فريقه ولابد من السعي لتحقيقه، كما نقل الموقع اهتمام مسؤولي الوداد بمقابلة نظرائهم في فريق الجزيرة لحسم الاتفاق النهائي على كل التفاصيل الخاصة بكأس الصداقة الإماراتية المغربية المنتظر أن تجمع الفريقين.

كانت جريدة «المنتخب» المغربية قد أفردت عدة صفحات لتغطية كأس العالم للأندية، ونشرت قبل أيام قليلة في نسختها الورقية تقريراً حول الوداد، كونه الفريق المغربي الثالث الذي ينجح في التأهل إلى المونديال، مؤكدة أن وداد الأمة يحلم بتكرار إنجاز الرجاء العالمي، عندما احتل مركز الوصيف في نسخة 2013، وتناولت صحيفتا «الصباح» و«المغرب اليوم» تأخر سفر الوداد إلى الإمارات لمدة يوم واحد حسب رؤية الجهاز الفني والإدارة المغربية، مشيرة إلى أن باتشوكا سبق الوداد في الوصول بـ 24 ساعة، وقالت إن الفريق سيخوض 4 حصص تدريبية على أن تكون الخامسة والأخيرة في ملعب المباراة.

صحيفة «هيرالد» النيوزيلندية نشرت تقريراً خاصاً عن مشاركات الفرق النيوزيلندية في مونديال الأندية، وبالطبع كان لأوكلاند سيتي نصيب الأسد منها، وتحت عنوان اللحظات الساحرة للكرة النيوزلندية في كأس العالم الصغير، كتبت الصحيفة تقريراً مفصلاً عن تلك المشاركات وتحطيم أوكلاند لكل الأرقام القياسية بعد تأهله التاسع في تاريخ البطولة، بجانب استعراض أهم وأغلى الأهداف التي سجلتها الفرق النيوزيلندية في البطولة، خاصة مشاركة السيتي المذهلة في نسخة 2014 والتتويج بالميداليات البرونزية.

في البرازيل، تابعت صحيفة «جلوبو» الشهيرة كل تفاصيل التدريب الأخير لفريق جريميو، قبل التوجه إلى المطار للحاق بالطائرة المتوجهة إلى الإمارات، وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن آلافاً من جماهير «التريكولور» سيتوافدون على المطار لدعم اللاعبين قبل الانطلاق للمشاركة في مونديال الأندية، مثلما فعلوا خلال استقبال عملاقهم الفائز مؤخراً بكوبا ليبريتادورس، وأكدت أن الفريق قادر على الفوز باللقب، ونقلت تصريحات المدرب ريناتو، التي أكد من خلالها أهمية وجود الجماهير قبل تلك الرحلة الهامة في تاريخ الفريق، وقال إنه أخبر اللاعبين بمدى أهمية اللقب الذي اقتنصوه مؤخراً، إلا أن الفوز بكأس العالم للأندية ستكون هدية أعياد الميلاد لجماهيرهم وللكرة البرازيلية !