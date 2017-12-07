10 ملايين دولار جائزة البطل

معتز الشامي (العين)

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مقترحاً بزيادة قيمة مكافآت مونديال الأندية خلال الأعوام القليلة المقبلة، بما يصل إلى 30 مليون دولار، قابلة للزيادة، حال تم إقرار زيادة عدد الأندية المشاركة بالبطولة، وفق ما يدرسه «الفيفا» حالياً، من مقترح متكامل، يهدف إلى تطوير شامل بالبطولة، يتعلق بالمفاضلة بين زيادة عدد الأندية المشاركة ما بين 16 أو 24 فريقاً، ولكن مع «نسخة 2021»، وليس في النسخة الحالية أو المقبلة، والتي تستضيفها الإمارات أيضاً.

وعلمت «الاتحاد» أن المقترح الجديد يرفع قيمة اللقب إلى 10 ملايين دولار بدلاً من 5 ملايين حالياً، حيث يخصص الاتحاد الدولي مبلغ 16 مليوناً و500 ألف دولار إجمالي جوائز البطولة خلال النسخة الحالية، بعد آخر زيادة قام بإقرارها عام 2007.

ووفقاً لتوزيع «الفيفا» لمكافآت مونديال الأندية «نسخة 2017» في أبوظبي، يحصل البطل على 5 ملايين دولار، والوصيف «4 ملايين»، وصاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية «2.5 مليون دولار»، والرابع «2 مليون دولار»، والخامس «1.5 مليون»، والسادس «مليون»، بينما يحصل السابع على 500 ألف دولار، وتعد المكافآت إحدى مصادر الدخل الكبيرة للأندية المشاركة فيها، بخلاف قيمتها الأدبية، بتمثيل النادي لقارته، أمام أبطال القارات الأخرى.

وبلغت جوائز البطولة 28 مليون دولار، في نسخة 2000، بمشاركة 8 أندية، وحصل البطل على 6 ملايين، والوصيف «5 ملايين»، والثالث «4 ملايين» والرابع «3 ملايين»، وباقي الفرق «2.5 مليون»، إلا أن غياب الرعاة وارتفاع القيمة المالية للجوائز، عطل انطلاقة البطولة وأدى إلى توقفها لمدة 5 أعوام، قبل أن تعود عام 2005، بمشاركة 6 أندية، وأصبح مجموع الجوائز 16 مليون دولار فقط، والسماح لبطل دوري الدولة المنظمة بالمشاركة، وإضافة مباراة تمهيدية، لزيادة الاهتمام الجماهيري، وزيادة الجوائز بقيمة نصف مليون دولار، ويحصل عليها الفريق صاحب المركز السابع، وترعى البطولة الحالية 7 شركات كبيرة، ويبحث الاتحاد الدولي عن رعاة جدد، والسماح لدخول رعادة محليين في حالة إقرار شكلها الجديد وزيادة عدد الأندية.

وأكد الياباني كوزو تاشيما عضو مجلس «الفيفا»، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد الياباني، أن «الفيفا» يسعى لزيادة المكافآت المالية لجميع بطولاته عموماً، وهو ما حدث عقب قرار زيادة المنتخبات في كأس العالم إلى 48 منتخباً بدلاً من 32.

وكشف تاشيما عن وجود مقترح بزيادة قيمة مكافآت مونديال الأندية، خلال العامين القادمين على أقصى تقدير، بما يضاعف من حجم الجوائز، وتصل معها قيمة الفوز باللقب، إلى رقم كبير، يكون هدفاً لأندية العالم.

وأشار تاشيما إلى أن دراسة تغيير طريقة البطولة وآلية التأهل إليها، يصب في مصلحة زيادة الدخل والاهتمام بها، من حيث الرعاة والشركات والتسويق، بالإضافة إلى قيمة حقوق البث، وقال: نعمل على استغلال الزيادة في الدخل المرتبط بالبطولة، بزيادة قيمة المكافآت، هذا الأمر أصبح مطلباً ضرورياً الآن، بما يزيد من رونق البطولة إلى درجة كبيرة.