سيلفا: مواجهة «الملكي» تستحق العناء

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
فرض نفسه نجماً لفريق اوراوا ريد الياباني، وسجل حضوراً تاريخياً في البطولة المتوج بها فريقه، خصوصاً في الجولة الختامية، حيث سجل ذهاباً ففرض التعادل الإيجابي علي الهلال السعودي بملعبه، ثم سجل إيجاباً ليترك بصمة قوية على اللقب الآسيوي، ويصبح النجم البرازيلي للفريق الياباني رافايل سيلفا الشغل الشاغل لجماهير كرة القدم الآسيوية، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى الظفر بلقب دوري أبطال آسيا نوفمبر الماضي.
بصمة سيلفا «25 عاماً» على اللقب القاري جاءت بحجم نجوميته، إذ نصب نفسه أحد أفضل المحترفين الأجانب على الصعيد القاري بلا منازع، وبرصيد 9 أهداف أحرزها في دوري أبطال آسيا، ليحتل مع مواطنه هالك المركز الثاني على لائحة هدافي البطولة، خلف السوري عمر خريبين برصيد 10 أهداف لاعب الهلال السعودي.
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ووصف سيلفا الأجواء في أبوظبي بالرائعة والمثالية للعب كرة القدم، على عكس الطقس في اليابان الذي يكون قارس البرودة في مثل هذا الوقت من العام، لافتاً إلى أنه يشعر بالفخر الكبير لمشاركته في كأس العالم للأندية، والتي ستكون المنافسة فيها على أشدها بين كافة الفرق المشاركة بلا استثناء، مشدداً على أن الجميع تأهب لهذا الاستحقاق بنسبة 100٪.
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وأعرب نجم أوراو عن أمله في أن يضع بصمته الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال تكاتف كافة زملائه بلا استثناء، فالهدف الأسمى هو المصلحة العامة لفريقه بالدرجة الأولى وليس مصلحته الشخصية. ويرى سيلفا أن مواجهة الجزيرة سيحمل الفريق مسؤولية كبيرة، فممثل الإمارات في هذا الاستحقاق يتمتع بقوة لا يستهان، قائلاً: شاهدت له العديد من المباريات في الآونة الأخيرة، والفريق يضم لاعبين أكفاء يتقدمهم بالتأكيد على مبخوت الهداف التاريخي للفريق وهداف كأس آسيا قبل عامين، وقال: أتوقع فوز الجزيرة في المباراة الافتتاحية كونها تقام على أرضه وبين جماهيره.