داوود علي: «واسطة» لالتقاط الصور مع «الدون»

منير رحومة (دبي)

أكد داوود علي لاعب شباب الأهلي دبي، أن التزام اللاعبين المحترفين مع أنديتهم في البطولات المحلية، سواء الدوري أو كأس الخليج العربي، لن يحول دون متابعتهم لأحداث ومنافسات بطولة كأس العالم للأندية، سواء بمشاهدة المباريات القوية، أو التحول إلى الملعب ومشاهدة اللقاءات بالملعب، مشيراً إلى أن الحدث العالمي، يعتبر من المحطات الكروية الكبيرة في نهاية كل عام، ودائماً ما يحظى بمتابعة جماهيرية غفيرة، لأنه يجمع نخبة من أقوى الأندية التي تمثل مختلف قارات العالم، وعادة ما يحفل بالإثارة والندية، في ظل مشاركة أندية قوية من أميركا الجنوبية وأشهر الأندية الأوروبية، إقامة البطولة في أبوظبي يشد اهتمام الجميع، للاستمتاع بالمباريات، والشعور بالفخر لإقامة المونديال على أرضنا.

وشدد على أن مشاركة ريال مدريد الإسباني في النسخة الحالية، يجعل الاهتمام المحلي، لا يقتصر على الجماهير فقط، لحضور المباريات ومشاهدة تدريبات نجوم «الميرنجي»، وإنما أيضاً لدى اللاعبين المحترفين في أنديتنا، وبعضهم يبحثون عن «واسطة» لحضور تدريبات «الملكي»، أو التقاط صور مع النجوم، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو.

وعن أهمية المشاركة في البطولة بالنسبة للاعبينا، أكد داوود علي أنه حلم كبير وأمنية كل لاعب بالأندية المحلية، لأن الظهور في هذا الحدث، يعتبر سطراً من ذهب، في السجل الشخصي، لأي لاعب محترف، يفوق في أهميته الفوز بالبطولات والألقاب المحلية، وطموح اللعب في التظاهرات العالمية، قمة أهداف اللاعب، خلال مسيرته الكروية، لذلك فإن اللاعب الإماراتي محظوظ بتنظيم الدولة لمونديال الأندية، لما فيه من استفادة كبيرة على جميع المستويات، وفي مقدمتها نيل شرف اللعب مع نخبة من أشهر الأندية العالمية، ومواجهة مجموعة من النجوم الكبار، الذين يعتبرون قدوة في عالم «الساحرة المستديرة».

وعن أسباب الظهور «المحتشم» في المونديال، خلال التجربتين الماضيتين للأهلي والوحدة، أشار داوود علي إلى أن مشكلة أنديتنا أنها تحتفل بالتأهل إلى كأس العالم بعد فوزها بلقب الدوري، وترى أن المهمة انتهت بذلك، وقال: فرقنا لا تستعد بالجدية المطلوبة لمثل هذا الحدث، والدليل أنها تبدأ موسمها بصعوبة، ولا يبدأ الحديث عن مونديال الأندية، إلا قبل أيام قليلة من المشاركة.