فحص المنشطات بـ «الدم»

معتز الشامي (العين)

مع انطلاقة بطولة كأس العالم للأندية رسمياً مساء أمس، بمباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي، قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مفاجأة جديدة تطبق للمرة الأولى على أرض الإمارات، وفي مونديال الأندية بشكل عام، عبر تغيير آلية التعامل مع عينات فحص المنشطات للاعبين الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي، عقب كل مباراة في البطولة.

وتشهد البطولة، للمرة الأولى، الحصول على عينات «دم» من اللاعبين المختارين، وليس فقط الاكتفاء بـ «عينة البول» كما هو متبع وجرت العادة عموماً، ووفق النظام الجديد لـ «الفيفا»، يخضع اللاعبون لكشف طبي متكامل، عبر فريق متخصص، ويتم الحصول على عينة دم تحفظ بطريقة علمية، يوفر لها البقاء على حالتها الطبيعية، لانتهاء إجراءات الفحص الخاصة بتلك العينات، جبناً إلى جنب مع العينة الخاصة بـ «البول»، والتي تمر عبر آليات معروفة مسبقاً.

ويعتبر أسلوب فحص المنشطات بعينات الدم، أكثر دقة وأسرع من حيث النتائج المستلمة من المعامل المتخصصة في هذا النوع من الفحص، فيما تطلب التعديل الجديد للاتحاد الدولي، والذي يطبق للمرة الأولى على أرض الإمارات، ضرورة توفير إمكانيات طبية غير مسبوقة، سواء من حيث المعدات أو الكوادر المدربة، أو من حيث الغرف المخصصة للحصول على العينات، أو فريق العمل الخاص بفحص المنشطات، وهو ما برعت فيه اللجنة الطبية للبطولة، برئاسة الدكتورة ريما الحوسني، نائب رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، والتي تقود فريق عمل متكامل، خلال الفترة الأخيرة، نال إشادة رسمية من رئيس اللجنة الطبية بـ «الفيفا»، الذي أبدى انبهاره بما وجده على أرض الواقع من إمكانيات.

وتفوقت اللجنة الطبية المحلية للبطولة، على المعايير الموضوعة من «الفيفا»، في جوانب عدة، ما لفت انتباه مسؤولي الاتحاد الدولي، ودفعهم للإشادة الرسمية بما شاهدوه، خاصة من حيث تحويل الغرف الطبية بالملاعب المستضيفة للمباريات، إلى مستشفيات مصغرة، تضم أطقماً متكاملة وأطباء متخصصين وأدوية وعلاجات وتدخلاً سريعاً في حالات الإصابة، بينما يتم حصر النقل إلى المستشفى الخارجي للحالات الحرجة فقط.