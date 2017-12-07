الجالية اليابانية تساند أوراوا

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أجرى فريق اوراوا ريد الياباني أمس جرعته التدريبية الثانية، على الملاعب الفرعية التابعة لمدينة زايد الرياضية، بحضور غفير من أبناء الجالية اليابانية المقيمة بالدولة، وامتدت الحصة التدريبية لما يزيد عن الساعتين، على عكس الجرعة التدريبية الأولى أمس الأول، التي لم تتجاوز ساعة واحدة فقط. وبدا واضحاً حرص تاكافومي هوري المدير الفني لاوراوا، على رفع الحمل التدريبي الذي خضع له اللاعبون، والتركيز بشكل كبير على النواحي التكتيكية، من خلال إجراء عدة تقسيمات على مساحات مختلفة، حيث شارك النجم البرازيلي رافايل سيلفا في المرحلة الأولى من التدريبات التكتكية، قبل أن يخضعه المدير الفني إلى تدريبات منفردة. وبدا واضحاً معاناة اللاعب من الإرهاق، وهو ما دعا المدرب إلى إبعاده عن التدريبات العنيفة، التي يتخللها احتكاك شديد قد يعرضه إلى إصابة في وقت حرج للغاية. وفتح اوراوا تدريباته أمام أبناء الجالية اليابانية التي حرصت على توجيه التحية للاعبين، في أجواء غمرتها مشاعر من الاحترام والعرفان من قبل نجوم الفريق الياباني، الذين حرصوا على مصافحة الجماهير الحاضرة للتدريبات، كما حرصوا على تلبية طلبات الأطفال من خلال التوقيع على تذكارات خاصة كالملابس والقبعات، قبل أن تهتف الجماهير للفريق فور استقلاله الحافلة في طريق عودته إلى مقر إقامته، علماً أن الجماهير ظلت متسمرة طوال التدريبات التي امتدت لساعتين دون أن تشعر بالضجر. وينتظر أن يجري اوراوا الياباني اليوم مرانه الثالث على الملاعب الفرعية بمدينة زايد الرياضية، حيث سيتم إغلاقه أمام وسائل الإعلام وذلك لزيادة التركيز على المواجهة القادمة، التي سيخوضها الفريق بعد غدٍ على استاد مدينة زايد.