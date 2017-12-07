منسق السلام: مستقبل القدس يتحدد بالتفاوض



تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017 القدس (أ ف ب) أكد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أمس أن وضع مدينة القدس يجب أن يكون موضع تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال نيكولاي ملادينوف في مؤتمر بالمدينة نفسها «مستقبل القدس أمر يجب التفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين، جنباً إلى جنب في مفاوضات مباشرة». وبحسب ملادينوف، فإن أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «تحدث عدة مرات حول هذه القضية...وقال إنه يتوجب علينا جميعاً أن نكون حذرين للغاية بما نقوم به بسبب عواقب هذه الأعمال». احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.