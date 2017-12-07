ترشيح وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية

محمد نجيم الرباط)

بعد اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية المنعقد مؤخراً بمدينة الدار البيضاء، قررت بالإجماع اقتراح اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018. وتعتبر اللجنة الدائمة جهازا تنظيميا مخولا من طرف وزراء الثقافة بالعالم العربي لإعداد وثائق المؤتمرات الوزارية وتنسيق عمل إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي الجهة المخولة لاعتماد اقتراحات الدول في ميدان العمل الثقافي العربي المشترك تحت إشراف المنظمة.

وأعرب الدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في كلمته الموجهة إلى اللجنة الدائمة للثقافة العربية، عن شكره للجنة على ثقتها بالمملكة المغربية واعتبر تشريف وجدة عاصمة الجهة الشرقية باختيارها على امتداد سنة 2018 عاصمة للثقافة العربية، مناسبة لإعداد برنامج ثقافي متنوع وغني، يخلق حركية ثقافية بالجهة الشرقية ويفتح الفرص أمام إشراك الطاقات والفعاليات الجهوية والمحلية للمساهمة في فعاليات هذا البرنامج. كما أكد الوزير في كلمته على جعل مدينة وجدة قبلة للعمل الثقافي العربي بما يفتح أمامه آفاقا واعدة تعززه وتقوي الجسور الثقافية بين الدول العربية.

وأكدت كلمة الوزير، حسب بيان وزارة الثقافة المغربية، بالعمل على استثمار فعاليات وجدة عاصمة للثقافة العربية لتعريف العالم العربي والإسلامي والدولي بإشعاع البعد الحضاري والتاريخي لحاضرة وجدة من خلال التعريف بمختلف مكونات موروثها الثقافي.