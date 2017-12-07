قرقاش رئيساً لـ «العويس الثقافية» لدورة جديدة

دبي (وام)

جدد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الثقة في معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بانتخابه لرئاسة المجلس للدورة الجديدة كما تم انتخاب الدكتور سليمان موسى الجاسم نائباً للرئيس. وتم تجديد الثقة بأعضاء الأمانة العامة وانتخاب عبد الحميد أحمد أمينا عاما للمؤسسة وناصر حسين العبودي أمينا ماليا وعضوية الدكتور محمد عبد الله المطوع.

ووجه المجلس رسالة شكر إلى الأمين العام السابق والأمانة العامة وإلى إدارة المؤسسة على التعاون المثمر في إنجاز عمل المؤسسة بشكل جيد.

وينص النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على انتخاب رئيس للمجلس ونائبه والأمانة العامة مرة كل أربع سنوات.