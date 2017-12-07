بريطانيا تعلن إحباط مؤامرة لاغتيال تيريزا ماي

لندن (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية البريطانية أمس، عن إحباط مؤامرة إرهابية لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي عبر هجوم بعبوة بدائية على مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت تؤدي لإحداث فوضى وتسهيل هجوم انتحاري آخر لاغتيالها يشمل طعنها بسكين، لافتة إلى اعتقال رجلين، هما نعيمور زكريا رحمن (20 عاما) ومحمد عاقب عمران (21 عاما) أثناء مداهمات في لندن وبرمنجهام الأسبوع الماضي.

ومثل رحمن أمام محكمة وستمنستر في لندن حيث اتهم بالتخطيط لتفجير عبوة أمام مقر ماي، ثم محاولة الدخول إلى المبنى بسترة انتحارية وسكين بهدف قتلها. وقال مدعي الدولة مارك كارول «إن رحمن خطط لتفجير عبوة بدائية الصنع أمام بوابات داوننج ستريت، ثم في الفوضى اللاحقة، محاولة دخول المبنى بهدف محاولة قتل رئيسة الوزراء». وقال المدعي «إن رحمن كان يعتزم استخدام سترة انتحارية ورذاذ الفلفل وسكين، وكان قد قام بعملية استطلاع للمنطقة في إطار تحضيراته».

واتهم رحمن بالتحضير لعمليات إرهابية ومساعدة رجل آخر هو عمران، للتحضير لعمليات إرهاب منفصلة. ومثل رحمن أمام المحكمة إلى جانب عمران المتهم بمحاولة الانضمام لتنظيم «داعش» المتطرف بالسعي للحصول على جواز سفر مزور بهدف التوجه إلى ليبيا.

وقال المدعون إنه كان بحوزة رحمن لدى توقيفه عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع غير جاهزتين للتفجير، فيما كان بحوزة عمران نسخة من شريط فيديو سجله رحمن.