رأس الخيمة تخطط لاستضافة نهائيات التحدي الأوروبي للجولف

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

تسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لاستضافة نهائيات التحدي الأوروبي للجولف 2018، ونصف الماراثون، وجولة الدراجات الهوائية، وذلك على غرار الموسم الماضي الذي شهد نجاحاً منقطع النظير في التنظيم والاستضافة.

وأعلن هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الاستحقاقات المختلفة في الفترة المقبلة تعزز المكانة المرموقة للإمارة في استضافة الأحداث الرياضية، خصوصاً نصف الماراثون في فبراير 2018، إلى جانب سباق الدراجات الهوائية في ديسمبر، وسباق الدراجات الجبلية، وبطولة التسلق الجبلية لدول الخليج.

وأكمل: «النسخة الماضية من بطولة الدراجات الجبلية والتسلق لدول الخليج، أقيمت لأول مرة في منطقة شوكة، وشهدت أجواء رائعة من التحدي، والتركيز ينصب على دعم نجاح الفعاليات الرياضية بسبب المعطيات المتوافرة التي تعزز رصيد الهيئة الإيجابي في دعم الجانب السياحي بالإمارة من خلال الأحداث والفعاليات الرياضية، ما يؤدي إلى واقع أفضل مع أهمية الاستفادة من المعالم السياحية في الإمارة، مثل جبل جيس، والتضاريس الطبيعية والأماكن الأخرى التي تمثل عوامل جذب كبيرة للسياحة الرياضية، ونتطلع إلى نجاح أكبر على مستوى جميع البطولات».

واعتبر هيثم مطر النجاح اللافت لجولة التحدي الأوروبي للجولف 2017 في نادي الحمراء برأس الخيمة، وسط مشاركة 105 لاعبين، من الأسباب التي تمنحهم فرصة البحث عن الأفضل في جميع الأوقات والمناسبات، لأن التقدير الذي حصلنا عليه من المنظمين للحدث والمشاركين يؤكد أننا يمكن أن نحقق المزيد من التفوق في الشأن الرياضي، كما أن الجائزة المالية المخصصة للفائز الأول التي بلغت 56 ألف دولار، كانت محفزة للمنافسة القوية وسط المشاركين.

وأكد أن البنية التحتية القوية في الإمارة تعزز تطور الأنشطة الرياضية، خصوصاً المضمار الرائع للجولف الذي يمهد الطريق أمام إبراز المهارات الكبيرة للاعبين، ونسعى لاستضافة نهائي بطولة الجولف الأوروبية 2018، كما نظمنا العديد من البرامج الترفيهية، مثل ألعاب الأطفال والفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجه، وقرية الزوار التي قدمت الفعاليات المختلفة للأطفال والعائلات، وساهمت في استقطاب عدد من المتفرجين للمشاركة في الحدث.

وأشار هيثم مطر إلى أن رياضة الجولف تساهم في دعم السياحة الرياضية، من خلال الزخم الكبير والحضور اللافت لأبطال الألعاب المختلفة على مستوى العالم، إلى جانب الكثير من المهتمين بالجوانب الرياضية.