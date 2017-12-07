رأس الخيمة تخطط لاستضافة نهائيات التحدي الأوروبي للجولف

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
تسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لاستضافة نهائيات التحدي الأوروبي للجولف 2018، ونصف الماراثون، وجولة الدراجات الهوائية، وذلك على غرار الموسم الماضي الذي شهد نجاحاً منقطع النظير في التنظيم والاستضافة.
وأعلن هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الاستحقاقات المختلفة في الفترة المقبلة تعزز المكانة المرموقة للإمارة في استضافة الأحداث الرياضية، خصوصاً نصف الماراثون في فبراير 2018، إلى جانب سباق الدراجات الهوائية في ديسمبر، وسباق الدراجات الجبلية، وبطولة التسلق الجبلية لدول الخليج.
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واعتبر هيثم مطر النجاح اللافت لجولة التحدي الأوروبي للجولف 2017 في نادي الحمراء برأس الخيمة، وسط مشاركة 105 لاعبين، من الأسباب التي تمنحهم فرصة البحث عن الأفضل في جميع الأوقات والمناسبات، لأن التقدير الذي حصلنا عليه من المنظمين للحدث والمشاركين يؤكد أننا يمكن أن نحقق المزيد من التفوق في الشأن الرياضي، كما أن الجائزة المالية المخصصة للفائز الأول التي بلغت 56 ألف دولار، كانت محفزة للمنافسة القوية وسط المشاركين.
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وأشار هيثم مطر إلى أن رياضة الجولف تساهم في دعم السياحة الرياضية، من خلال الزخم الكبير والحضور اللافت لأبطال الألعاب المختلفة على مستوى العالم، إلى جانب الكثير من المهتمين بالجوانب الرياضية.