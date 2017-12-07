مهدي علي: نتطلع لتصحيح المسار

مراد المصري (دبي)
أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي، أن فريقه سيخوض مواجهة الوصل بحماس وقوة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وأضاف: منذ بداية الدوري تواجد الأهلي والشباب، وحالياً شباب الأهلي دبي في كيان يسعى للمنافسة على الألقاب، وهذا الأمر لن يتغير وسنبقى على نفس الأمر، لكن في الوقت الحالي ننظر لمباراة الوصل في محاولة لتصحيح المسار، قبل التفكير بأي أمر آخر.
وأوضح المدرب أنه سعيد بالعودة إلى حيث بدأ مسيرته سابقاً، لكنه أكد أنه ليس قادماً لإثبات أي أمر لنفسه بعد مسيرة 16 عاماً في عالم التدريب، ولكن من أجل خوض تحدٍّ جديد في مسيرته، وقال: المدرب مثل اللاعب يمر بمراحل في مسيرته، أحياناً كريستيانو رونالدو لا يقدم مباراة جيدة، لكن ذلك لا يعني أنه لاعب غير جيد، وهذا جزء من كرة القدم أحياناً تحقق نتائج جيدة مع فريق ولا يتحقق ذلك مع فريق آخر.
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وأوضح المدرب أنه لا يريد الحديث عن الفترة الماضية بالنسبة لشباب الأهلي دبي، وأن يكون التفكير بالمستقبل فقط، وأن يكون هناك تفاؤل خلال المرحلة المقبلة.
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وقال مهدي علي، إن العودة إلى نغمة الانتصارات ستعيد التوازن إلى الفريق، وعبر عن ثقته باللاعبين حيث إن كلاً منهم يسعى لبذل كل جهده خلال المرحلة المقبلة.