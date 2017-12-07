مهدي علي: نتطلع لتصحيح المسار

مراد المصري (دبي)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي، أن فريقه سيخوض مواجهة الوصل بحماس وقوة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وأضاف: منذ بداية الدوري تواجد الأهلي والشباب، وحالياً شباب الأهلي دبي في كيان يسعى للمنافسة على الألقاب، وهذا الأمر لن يتغير وسنبقى على نفس الأمر، لكن في الوقت الحالي ننظر لمباراة الوصل في محاولة لتصحيح المسار، قبل التفكير بأي أمر آخر.

وأوضح المدرب أنه سعيد بالعودة إلى حيث بدأ مسيرته سابقاً، لكنه أكد أنه ليس قادماً لإثبات أي أمر لنفسه بعد مسيرة 16 عاماً في عالم التدريب، ولكن من أجل خوض تحدٍّ جديد في مسيرته، وقال: المدرب مثل اللاعب يمر بمراحل في مسيرته، أحياناً كريستيانو رونالدو لا يقدم مباراة جيدة، لكن ذلك لا يعني أنه لاعب غير جيد، وهذا جزء من كرة القدم أحياناً تحقق نتائج جيدة مع فريق ولا يتحقق ذلك مع فريق آخر.

وأكد المدرب أن فريقه يمتلك العناصر القادرة على تحقيق النتائج المطلوبة، وقال: أي مدرب يتمنى أن يتحمل مسؤولية أي فريق منذ بداية الموسم، لكن شاءت الظروف أن تأتي هذه التجربة وسط تحدٍّ كبير، لكن الضغوطات جزء من كرة القدم، وأنا لست غريباً على المسابقة، وأعرف أغلب اللاعبين الموجودين، مهمتنا صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وأوضح المدرب أنه لا يريد الحديث عن الفترة الماضية بالنسبة لشباب الأهلي دبي، وأن يكون التفكير بالمستقبل فقط، وأن يكون هناك تفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المدرب عن غياب لوفانور عن المواجهة بسبب الإصابة، فيما عاد إسماعيل الحمادي للتدريب مع الفريق بعد شفائه.

وقال مهدي علي، إن العودة إلى نغمة الانتصارات ستعيد التوازن إلى الفريق، وعبر عن ثقته باللاعبين حيث إن كلاً منهم يسعى لبذل كل جهده خلال المرحلة المقبلة.