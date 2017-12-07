النصر و الإمارات «التعادل مرفوض» بين الماضي والحاضر

وليد فاروق (دبي)

تبدو مباراة النصر والإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في ختام منافسات الدور الأول لدوري الخليج العربي، على إنها مجرد مواجهة بين سادس الترتيب ومتذيل الجدول، لكن الحقيقة أنها مباراة تمثل تحدياً كبيراً لكل فريق، خاصة في ظل أن كل مواجهتهما السابقة تحمل ندية وتكافؤاً كبيرين، وفي الموسم الماضي تناوب كل منهما الفوز على ملعبه وبنتيجة واحدة قوامها هدف وحيد. كما أن التعادل غاب في اللقاءات الست الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، مابين أرقام الماضي وطموحات الحاضر يرفع كل فريق شعار«النصر» في موقعة اليوم لإستعادة الثقة والتوازن قبل ختام الدور الأول.

«العميد» يسعى لتجاوز آثار الخسارة الأخيرة من العين وفقدان ثلاث نقاط جديدة أدت إلى تراجع ترتيبه في الجدول إلى المركز السادس. وعلى الجانب الآخر، يريد «صقور» الإمارات التمسك بـ«حلاوة» الفوز الذي تحقق أخيرا في الجولة الماضية على دبا الفجيرة بعد 6 خسائر متتالية، والفوز تحديدا على النصر سيكون له تأثير مضاعف ودفعة معنوية هائلة قبل خوض منافسات الدور الثاني، الذي ترتفع فيه درجة حرارة المنافسات وتزداد صعوبة في صراع المنافسة للهروب من الهبوط.

الياسي: نبحث عن الحظ !

أكد أحمد الياسي، الظهير الأيمن لفريق النصر على أهمية تحقيق الفوز على الإمارات، معتبرا أن النقاط الثلاث أمام الفرق الأقل في الترتيب لها تأثير كبير على مركز الفريق .

واعترف الياسي أن التوفيق يغيب عن الفريق، وهو ما يجعل اللاعبين يبحثون عن «الحظ» داخل منطقة جزاء المنافسين، ولذلك فانهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الهدف الذي يسعون له في المباراة.

الشامسي: الفوز بين «أقدام اللاعبين»

أكد أحمد الشامسي، لاعب الإمارات، أن الفوز في لقاء اليوم بين أقدام جميع اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني لدفع الفريق إلى منطقة أفضل على لائحة الترتيب، في ظل أجواء التفاؤل بإمكانية متابعة النتائج الإيجابية، بعد الفوز أخيراً على دبا الفجيرة، وشدد في الوقت نفسه على أهمية أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم أمام فريق قوي على ملعبه.