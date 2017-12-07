زوارق الإمارات تتحدى «السرعة» بالتركيز

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، تنطلق اليوم فعاليات وأحداث سباق أفضل زمن ومنافسات السرعة من خلال الجولة الخامسة وقبل الختامية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والمقامة في مياه أبوظبي على كاسر الأمواج. وتبدأ الفعاليات بالاجتماع الخاص بالمتسابقين والذي يبدأ في الثامنة والنصف صباحا حيث يحضره متسابقو الفورمولا-1 والفورمولا-4، وتبرز أهمية الاجتماع بحكم أنه المحطة التي يتم من خلالها تزويد المتسابقين بالتوجيهات والنصائح عن أبرز القوانين واللوائح التي سيتم تطبيقها خلال السباق، وتوضيح كل ما يتعلق بالمسار.

وتنطلق التجارب الحرة لمنافسات الفورمولا-4 في التاسعة وعشر دقائق، ثم سباق أفضل زمن لهذه الفئة في التاسعة و40، ثم السباق الرئيس الأول لهذه الفئة في الثانية ظهرا، وفي الجانب الآخر تبدأ التجارب الحرة لمنافسات الفورمولا-1 في العاشرة والربع صباحا، ثم سباق أفضل زمن والذي ينطلق في الثالثة والنصف عصرا. وينقسم سباق أفضل زمن إلى ثلاث تصفيات مختلفة حيث تبدأ التصفيات الأولى بمشاركة الزوارق كافة، ومع نهاية الزمن المخصص لها يتم استبعاد الزوارق الأخيرة لكي تخوض التصفيات الثانية اثني عشر زورقا، ثم الانتقال إلى التصفيات الثالثة والأخيرة والتي يتأهل لها ستة زوارق فقط حيث ينطلق كل زورق على حدة من خلال هذه المحاولة، ويتاح له دورتين فقط لكي يحاول من خلالها إحراز الزمن الأفضل والوصول للهدف المنشود.

وتنص اللوائح على أنه في التصفيتين الأولى والثانية فإن عدد الدورات مفتوح لكل متسابق إلا التصفية الأخيرة والتي يتاح للزوارق الستة فقط فرصة القيام بدورتين لكل زورق.

وتحمل منافسات السرعة تحديا خاصا ومثيرا بين المتسابقين حيث إن صاحب الزمن الأفضل والأسرع تأتيه الفرصة لاحقا لكي يكون أول المنطلقين في السباق الرئيس ولذلك فإن السعي لتحقيق هذا اللقب مهم جدا لما يوفره للفائز من خلاله من مزايا، وفي الغالب فإن أول المنطلقين في السباق يحمل حظا كبيرا في أن يكون الأقرب من بوية الالتفاف الأولى للمنافسة، وبذلك الاقتراب أكثر من الفوز بلقب الجولة.