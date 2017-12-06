دراسة: النســاء أفضل من الرجــال في عمليات التداول

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس سيدات أعمال دبي، بالتعاون مع &rsquoساكسو بنك&lsquo، المتخصص بالتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، جلسة حصرية تمحورت حول الفرص المتنامية التي توفرها التكنولوجيا لضمان الوصول إلى إدارة مالية سليمة لمدى الحياة.

وأظهر بحث أجرته شركة &rsquoفيديليتي إنترناشيونال&lsquo المتخصصة بإدارة الأموال، الذي أشار إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه النساء أنفسهن أقل دراية في مجال الاستثمار ولا يشعرن بالثقة لمزاولة أنشطتها، فإن النتائج تبين بأنهن أفضل في مجال التداولات من الرجال ويحققن أموالاً ومكاسب أكثر عبر استثماراتهن.

​وتشير تقديرات صادرة عن عدد من المتخصصين في إدارة الأصول في شركة &rsquoبلاك روك&lsquo وغيرهم من الخبراء في القطاع وفي &rsquoمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي&lsquo إلى أن 49% من جيل الألفية يستخدمون حالياً الخدمات المالية التي توفرها شركات &rsquoجوجل&lsquo و&rsquoأبل&lsquo، مما يبرز الدور الذي تعلبه التقنيات الجديدة في رسم ملامح مستقبل الاستثمارات عبر الإنترنت.

وقال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس الأعلى للمعلومات لدى مجموعة &rsquoساكسو بنك&lsquo: «سيبقى الرجل دائماً مزهواً بنفسه، ولكن هذه الثقة المفرطة بالنفس أدت إلى المبالغة في التداولات وخفض العوائد السنوية الصافية للمستثمرين من الذكور بالمقارنة مع زميلاتهم من السيدات، ولا شك أن تعزيز حضور المرأة في القطاع المالي يمثل بحد ذاته وسيلة ضرورية تسهم في إحداث تأثيرات إيجابية هائلة تتأتى من مشاركة النساء على نطاق واسع في المجالات الاقتصادية والسياسية والحياة العامة، بينما تعد التكنولوجيا الأداة الأقوى لتحقيق هذا الهدف».