الإمارات الثانية عالمياً في استخدام التطبيقات المصرفية

حسام عبدالنبي (دبي)

أظهرت دراسة عالمية جديدة لبنك «إتش إس بي سي» أن سكان دولة الإمارات متقدمون عن الغرب من ناحية تبني تقنيات جديدة حيث صنفت الدراسة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في استخدام الأشخاص لتقنية بصمة الأصبع للتعريف عن أنفسهم ما يعني أن الأشخاص في الدولة يصنفون في مستوى قريب جداً من الأسواق العالمية الأخرى التي شملتها الدراسة من حيث نظرتهم الإيجابية تجاه الإبداع التكنولوجي.

وأكدت الدراسة الصادرة باسم «الثقة في التكنولوجيا»، والتي شملت أكثر من 12 ألف شخص في 11 دولة حول العالم وتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في مقرة في دبي أمس، أن (25%) من الأشخاص في الإمارات مستخدمون لتقنية بصمة الأصبع، ليأتوا في المركز الثالث بين الدول التي شملتهم الدارسة، بعد الصين (40%) والهند (31%)، كما أن الإمارات تأتي في المركز الثاني من حيث أعلى معدل استخدام للتطبيقات الإلكترونية للبنوك عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأرجعت ذلك إلى عوامل منها الإيجابية والتفاؤل تجاه ما يمكن أن تسهم فيه التكنولوجيا في تسهيل نمط حياة الأفراد في الإمارات حيث إن 84% من الأشخاص في الدولة يؤمنون أن التكنولوجيا ستجعل حياتهم أكثر سهولة، منوهة أنه في المقابل، استخدم فقط 9% من الأشخاص في الصين وألمانيا و14% من الأشخاص في كندا تقنية بصمة الإصبع للتعريف عن أنفسهم.

ووفقا لدراسة بنك إتش إس بي سي فإن الدافع للثقة في التكنولوجيا واستخدامها في الإمارات ليس دافعاً استهلاكياً فحسب بل يمكن أن يكون وراءه تشجيعاً ودعماً واسعين من قبل الحكومات، مسترشداً بذلك بتقرير للأمم المتحدة عام 2016 أظهر أن الإمارات العربية المتحدة مدرجة ضمن بلدان العالم الرائدة من حيث مستوى التقدم في الحكومة الإلكترونية والمساهمة الإلكترونية.