القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تختتم أعمالها

الشارقة (الاتحاد)

بعد يومين من الجلسات النقاشية والحوارية، اجتمع فيها أكثر من 70 متحدثاً من القيادات النسائية، والشخصيات السياسية، والعاملات في المنظمات الدولية، اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها مؤسسة نماء لتمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بجلسة ختامية -عقدت في إكسبو الشارقة- تحدث فيها كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفومزيل ميلامبو - نغوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسفيرة إيناس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وممثل شركة بروكتر آند غامبل جويل بلابيدي، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

من جانبها قالت ريم بن كرم: «أشرعت «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» الباب على الكثير من التحديات التي تواجهها النساء حول العالم، وقدمت في أكثر من خمس عشرة جلسة نقاشية سلسلة حلول، واستراتيجيات عملية، يمكنها أن تحدث فرقاً ليس على صعيد واقع المرأة عالمياً وحسب، وإنما على مستوى المجتمع العالمي بأسره، فالقراءات والدراسات ظلت تؤكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز شراكة وحضور المرأة في الكثير من القطاعات العملية من شأنه أن يحدث طفرة على مستوى الاقتصاد العالمي».

وأضافت: «كان لتنوع خبرات، وتجارب المشاركين في القمة أكبر الأثر في إغناء خلاصات ونتائج القمة، فالقامات الفكرية، والشخصيات القيادية النسوية، ورجال الأعمال، وأصحاب المناصب السياسية، وضعوا كامل جهودهم للوصول إلى نتائج جوهرية قادرة على إحداث تغيير ملموس في واقع نساء العالم».

وتحدثت ابن كرم حول أولى مخرجات القمة، بقولها: «ظهرت هذه الجهود في سلسلة التعهدات التي وقعت في اليوم الأول للقمة، حيث أعلنت عشرون شركة ومؤسسة ومنظمة وهيئة محلية ودولية استجابتها لمبادرة التعهد بدعم مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، التي أطلقتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤخراً، وأكدت التزام كل منها بتبني اثنين من المبادئ الثمانية المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشارت إلى ما يكشفه تعهد المؤسسات في بمبادئ تمكين المرأة، بالقول: «يؤكد هذا التعهد، وسواه من النتائج التي جنتها القمة أن مسيرة تمكين المرأة والارتقاء بها، تمضي في المسار الصحيح، وأن لقاءاتنا أثراً ونتيجة، وأن ما نزرعه اليوم سنحصده خلال السنوات القليلة المقبلة».