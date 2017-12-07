الإمارات تشارك في اجتماع وزراء السياحة العرب بالقاهرة

القاهرة (وام)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء السياحة العرب التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة فلسطين، وحضور وزراء السياحة العرب أو من يمثلهم.
ترأس وفد الدولة محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، وضم صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وأحمد الريس من البرنامج الوطني للسياحة.
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ولفت إلى أن المؤشرات التي حققتها السياحة الوطنية، بحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، تشير إلى ملامح غير مسبوقة، تشهدها السياحة الإماراتية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن نسبة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 نحو 21.1%&rlm، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بمعدل 4.9%&rlm خلال السنوات العشر المقبلة.
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وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى 31.45 مليون في عام 2027، بمعدل إنفاق يبلغ 184 مليار درهم.