الإمارات تشارك في اجتماع وزراء السياحة العرب بالقاهرة

القاهرة (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء السياحة العرب التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة فلسطين، وحضور وزراء السياحة العرب أو من يمثلهم.

ترأس وفد الدولة محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، وضم صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وأحمد الريس من البرنامج الوطني للسياحة.

وأكد المهيري أن المشاركة في الاجتماع تعكس الحرص على العمل يداً بيد لرسم مستقبل أفضل للسياحة العربية، وتعزيز التعاون للارتقاء بدوره في رفد اقتصاداتنا بمقومات جديدة للتنوع والتنافسية والنمو المستدام.

ولفت إلى أن المؤشرات التي حققتها السياحة الوطنية، بحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، تشير إلى ملامح غير مسبوقة، تشهدها السياحة الإماراتية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن نسبة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 نحو 21.1%&rlm، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بمعدل 4.9%&rlm خلال السنوات العشر المقبلة.

ولفت إلى أن قطاع السياحة يوفر نحو 617 ألف فرصة عمل في مختلف إمارات الدولة، وتمثل نحو 10.4%&rlm من إجمالي قوة العمل، ويتوقع أن تزيد هذه المساهمة بنسبة 1.8% &rlmمع نهاية العام الجاري، فيما بلغت الاستثمارات السياحية بالدولة 26.2 مليار درهم، تعادل ما نسبته 7%&rlm من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 74.5 مليار درهم بحلول عام 2027. ونوه بزيادة نسبة الزوار إلى الإمارات من عام 2016 بنحو 5.5%، مقارنة بعام 2015، ليصل عددهم إلى 24.8 مليون زائر، أنفقوا نحو 110 مليارات درهم، ويتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق إلى 113.4 مليار درهم مع انتهاء العام الجاري.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى 31.45 مليون في عام 2027، بمعدل إنفاق يبلغ 184 مليار درهم.