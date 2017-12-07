برنامج «أندرويد» جديد لتشغيل هواتف ذكية رخيصة

رويترز

أطلقت شركة «جوجل» الأميركية نسخة مخففة من برمجياتها «أندرويد» في الهند كجزء من جهودها لكسب الملايين من مستخدمي الهواتف الأساسية في سوق خدمات المحمول السريعة النمو.

وقالت جوجل إن نظام التشغيل «أندرويد أوريو جو» يمكن أن يعمل على هواتف ذكية للمبتدئين ذات ذاكرة محدودة قد لا تتجاوز 512 ميجابايت وأضافت أنها تتوقع أن يبدأ طرح الأجهزة التي تعمل ببرنامج التشغيل الجديد بالسوق في الأشهر القادمة.

ومن حيث حجم سوق خدمات الهاتف المحمول، لا يسبق الهند -التي يبلغ عدد مشتركي الهواتف المحمولة فيها 1.2 مليار نسمة- سوى الصين. لكن لا يستخدم الهواتف الذكية سوى نحو ثلث مستخدمي الهواتف المحمولة في الهند في الوقت الحالي، مما يترك سوقاً هائلة للتوسع أمام «جوجل» وشركات الأجهزة والاتصالات.

